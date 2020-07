Risultati 36° Giornata Serie A e Classifica 22-7-2020: Juventus matematicamente campione d’Italia

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 36^ Giornata di campionato

Il turno è iniziato subito con un big match il venerdì sera tra Milan-Atalanta terminato 1-1. Le due formazioni hanno totalizzato più punti dopo il lockdown. Si sono sfidate, hanno lottato, ma alla fine è emerso il risultato più giusto per quello che è stato fatto in campo. I tentativi di superarsi fino alla fine non hanno dato esito positivo.

Invece, il sabato si è aperto con la sfida giocata alle 17.15 tra Brescia-Parma, un match che non ha avuto nulla da dire per entrambe. Dopo i novanta minuti a spuntarla sono stati i gialloblu, grazie all’ennesimo gioiello di Kulusevski nel finale.

Alle 19.30, invece, è scesa in campo l’Inter di Antonio Conte che ha vinto in trasferta sul campo del Genoa, con un netto 0-3. Una doppietta di Lukaku e Sanchez hanno determinato il risultato finale.

Quindi in tarda serata, alle 21.45 è stata la volta del Napoli impegnato in casa contro il Sassuolo di De Zerbi. Un 2-0 finale che però toglie meriti alla squadra emiliana, capace di rendersi pericolosa e vedersi annullare quattro reti, per altrettanti fuorigioco, visti dal VAR.

La domenica si apre con una sfida molto importante per la zona retrocessione. Il Lecce è impegnato a Bologna per cercare di alimentare le speranze salvezza. Va due volte sotto, recupera il risultato, ma quando sono tutti in avanti subiscono la terza rete emiliana. Una sconfitta che complica ancora di più la rincorsa alla salvezza, a – 4 e due turni dal termine.

Alle 19.30 si svolte altre partite importanti. La Roma vince sul finale, grazie ad un rigore, nei confronti della Fiorentina. È la quinta vittoria nelle ultime sei sfide per i giallorossi che vedono sempre più vicina la qualificazione diretta all’Europa League.

L’Udinese e il Torino sono salve matematicamente, grazie alla sconfitta dei salentini. Contemporaneamente i friulani vincono sul campo del Cagliari (0-1), il Torino pareggia su quello della Spal (1-1).

La Lazio ottiene la sua seconda vittoria consecutiva, con un sonante 1-5 sul campo del Verona. Immobile a segno per tre volte, stacca Ronaldo in seconda posizione nella classifica dei marcatori.

Infine alle 21.45 è andato in scena il match point per la Juventus in casa contro la Sampdoria ormai salva e senza più stimoli. Un 2-0 finale grazie alla reti di Ronaldo e Bernardeschi che regala il nono scudetto consecutivo ai bianconeri!

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 36° GIORNATA DI SERIE A

Milan-Atalanta 1-1: 14° p.t. Calhanoglu (M), 34° p.t. Zapata (A) – giocata venerdì alle 21.45

Brescia-Parma 1-2 : 59° s.t. Darmian (P), 62° s.t. Dessena (B), 81° s.t. Kulusevski (P) giocata sabato alle 17.15

Genoa-Inter 0-3: 34° p.t. Lukaku (I), 83° s.t. Sanchez (I), 93° s.t. Lukaku (I) – giocata sabato alle 19.30

Napoli-Sassuolo 2-0: 8° p.t. Hysaj (N), 93° s.t. Allan (N) – giocata sabato alle 21.45

Bologna-Lecce 3-2 : 2° p.t. Palacio (B), 5° p.t. Soriano (B), 47° p.t. Mancosu (L), 66° s.t. Falco (L), 93° s.t. Barrow (B) – giocata alle 17.15

Cagliari-Udinese 0-1: 3° p.t. Okaka (U) – giocata alle 19.30

Roma-Fiorentina 2-1: 45° p.t. Veretout (R), 54° s.t. Milenkovic (F), 87° s.t. Veretout su rig. (R) – giocata alle 19.30

Spal-Torino 1-1: 57° s.t. Verdi (T), 80° s.t. D’Alessandro (S) – giocata alle 19.30

Verona-Lazio 1-5 : 38° p.t. Amrabat (V), 51° p.t. Immobile (L), 56° s.t. Milinkovic Savic (L), 63° s.t. Correa (L), 84° s.t. Immobile (L), 94° s.t. Immobile (L) – giocata alle 19.30

Juventus-Sampdoria 2-0: 52 p.t. Ronaldo (J), 67° s.t. Bernardeschi (J)

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 36° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 83 36 26 5 5 18 16 2 0 18 10 3 5 75 38 2 Inter 76 36 22 10 4 18 10 6 2 18 12 4 2 77 36 3 Atalanta 75 36 22 9 5 18 12 2 4 18 10 7 1 96 45 4 Lazio 75 36 23 6 7 18 13 3 2 18 10 3 5 76 39 5 Roma 64 36 19 7 10 19 10 4 5 17 9 3 5 71 48 6 Milan 60 36 17 9 10 18 8 6 4 18 9 3 6 56 45 7 Napoli 59 36 17 8 11 18 9 3 6 18 8 5 5 58 47 8 Sassuolo 48 36 13 9 14 17 7 3 7 19 6 6 7 64 62 9 Hellas Verona 46 36 11 13 12 18 8 5 5 18 3 8 7 44 48 10 Bologna 46 36 12 10 14 18 5 7 6 18 7 3 8 51 60 11 Parma 46 36 13 7 16 18 7 2 9 18 6 5 7 51 52 12 Fiorentina 43 36 10 13 13 18 4 8 6 18 6 5 7 44 47 13 Udinese 42 36 11 9 16 18 6 6 6 18 5 3 10 35 49 14 Cagliari 42 36 10 12 14 18 6 4 8 18 4 8 6 50 53 15 Sampdoria 41 36 12 5 19 18 6 4 8 18 6 1 11 46 60 16 Torino 39 36 11 6 19 18 7 4 7 18 4 2 12 43 64 17 Genoa 36 36 9 9 18 18 6 1 11 18 3 8 7 44 68 18 Lecce 32 36 8 8 20 18 4 5 9 18 4 3 11 47 80 19 Brescia 24 36 6 6 24 18 3 4 11 18 3 2 13 34 76 20 Spal 20 36 5 5 26 18 2 4 12 18 3 1 14 26 71

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 36° GIORNATA

1 Ciro Immobile 34 35 14 2 Cristiano Ronaldo 31 32 12 3 Romelu Lukaku 23 34 6 4 Francesco Caputo 19 34 2 5 Duvan Zapata 18 26 1 5 Luis Muriel 18 32 6 5 Joao Pedro 18 35 4 8 Andrea Belotti 16 34 7 9 Josip Ilicic 15 26 0 9 Edin Dzeko 15 34 0 11 Domenico Berardi 13 29 2 11 Marco Mancosu 13 31 8 11 Lautaro Martinez 13 33 2 14 Andrea Petagna 12 35 5 15 Andreas Cornelius 11 25 0

