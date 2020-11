Risultati 7° Giornata Serie A e Classifica 8-11-2020

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 7^ Giornata di campionato

Il primo tour de force della stagione si conclude con la settima giornata di Serie A, che ha regalato qualche sorpresa importante.

Ad aver aperto le danze il pareggio senza reti tra Sassuolo e Udinese venerdì. Settimo risultato utile consecutivo per gli emiliani, mentre i friulani muovono la classifica dopo il ko della scorsa settimana.

Il sabato è iniziato con la vittoria del Cagliari contro la Sampdoria, anche a causa dell’espulsione di Tommaso Augello. I sardi tornano alla vittoria fermando i liguri dopo quattro risultati utili consecutivi.

Poi, clamoroso colpaccio dello Spezia a Benevento con la doppietta di M’bala Nzola. I liguri tornano alla vittoria dopo quattro partite inguaiando i campani con la quarta sconfitta consecutiva.

Altro pareggio senza reti quello tra Parma e Fiorentina. Terzo pareggio consecutivo per gli emiliani, mentre i toscani tornano a fare punti dopo la sconfitta dell’ultimo turno.

Nell’anticipo della domenica pareggio in extremis della Juventus nel big match contro la Lazio. Terzo risultato utile consecutivo per i biancocelesti e settimo risultato utile consecutivo per i bianconeri.

Nelle gare del pomeriggio, schiacciante vittoria della Roma sul campo del Genoa grazie alla magnifica tripletta di Henrick Mkhitaryan. Seconda vittoria consecutiva per i capitolini e seconda sconfitta consecutiva per i liguri.

Solo un pareggio tra Atalanta e Inter nel secondo big match del turno. Secondo risultato utile consecutivo per i bergamaschi e terzo risultato utile consecutivo per i nerazzurri.

Infine, pareggio a reti bianche tra Torino e Crotone, che ha chiuso la gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Sebastiano Luperto. Secondo risultato utile consecutivo per i granata, mentre i pitagorici tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 7° GIORNATA DI SERIE A

Sassuolo-Udinese 0-0 – giocata venerdì 6 ore 20:45

Cagliari-Sampdoria 2-0: 48′ rig. Joao Pedro, 69′ Nandez – giocata sabato 7 ore 15

Benevento-Spezia 0-3: 29′ Pobega, 65′, 70′ Nzola – giocata sabato 7 ore 18

Parma-Fiorentina 0-0 – giocata sabato 7 ore 20:45

Lazio-Juventus 1-1: 15′ C. Ronaldo (J), 95′ Caicedo (L) – ore 12:30

Atalanta-Inter 1-1: 58′ L. Martinez (I), 79′ Miranchuk (A)

Genoa-Roma 1-3: 47′, 67′, 85′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca (G)

Torino-Crotone 0-0

Bologna-Napoli – ore 18

Milan-Hellas Verona – ore 20:45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Milan 16 6 5 1 0

2 Sassuolo 15 7 4 3 0

3 Roma 14 7 4 2 1

4 Juventus 13 7 3 4 0

5 Atalanta 13 7 4 1 2

6 Inter 12 7 3 3 1

7 Napoli (-1) 11 6 4 0 2

8 Hellas Verona 11 6 3 2 1

9 Lazio 11 7 3 2 2

10 Sampdoria 10 7 3 1 3

11 Cagliari 10 7 3 1 3

12 Fiorentina 8 7 2 2 3

13 Spezia 8 7 2 2 3

14 Bologna 6 6 2 0 4

15 Parma 6 7 1 3 3

16 Benevento 6 7 2 0 5

17 Torino 5 7 1 2 4

18 Genoa 5 7 1 2 4

19 Udinese 4 7 1 1 5

20 Crotone 2 7 0 2 5

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 7° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Zlatan Ibrahimovic

(Milan) 7 4

2 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 6 4

2 Andrea Belotti

(Torino) 6 7

4 Francesco Caputo

(Sassuolo) 5 6

4 Romelu Lukaku

(Inter) 5 6

4 Joao Pedro

(Cagliari) 5 7

4 Giovanni Simeone

(Cagliari) 5 7

8 Hirving Lozano

(Napoli) 4 5

8 Luis Muriel

(Atalanta) 4 6

8 Roberto Soriano

(Bologna) 4 6

8 Gaetano Castrovilli

(Fiorentina) 4 7

8 Alejandro Gomez

(Atalanta) 4 7

8 Lautaro Martinez

(Inter) 4 7

8 Fabio Quagliarella

(Sampdoria) 4 7

8 Jordan Veretout

(Roma) 4 7

