Risultati 6° Giornata Serie A e Classifica 1-11-2020

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 6^ Giornata di campionato

Si segna tanto e lo spettacolo continua ad essere davvero divertente anche nella sesta giornata di Serie A, che ha regalato qualche sorpresa.

Ad aver aperto le danze è stata la vittoria dell’Atalanta a Crotone con la doppietta di Luis Muriel nel primo anticipo del sabato. I bergamaschi sono tornati a conquistare i tre punti dopo due sconfitte consecutive, inguaiando i pitagorici con la seconda sconfitta consecutiva.

Poi, l’Inter è stata fermata in casa dal Parma del super Gervinho. Secondo risultato utile consecutivo per i nerazzurri e secondo pareggio consecutivo per gli emiliani.

In serata, invece, show nella vittoria in rimonta del Bologna in casa contro il Cagliari grazie al protagonista Musa Barrow. I felsinei tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive fermando i sardi dopo due vittorie consecutive.

La domenica di calcio inizia con la vittoria sul campo dell’Udinese del Milan. I rossoneri collezionano il sesto risultato utile consecutivo confermandosi in testa alla classifica, inguaiando i friulani, che venivano dalla prima vittoria in campionato.

Nelle gare del pomeriggio la Juventus torna alla vittoria a Spezia, grazie al ritorno da fuoriclasse assoluto di Cristiano Ronaldo. I bianconeri collezionano il sesto risultato utile consecutivo cancellando i due pareggi consecutivi, mentre i liguri si fermano dopo due pareggi consecutivi.

Infine, la Lazio vince in rimonta una partita infinita e finita in goleada contro il Torino. Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti, che rovinano i granata.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 6° GIORNATA DI SERIE A

Crotone-Atalanta 1-2: 26′, 38′ Muriel (A), 40′ Simy (C) – giocata sabato 31 ore 15

Inter-Parma 2-2: 46′, 62′ Gervinho (P), 64′ Brozovic (I), 92′ Perisic (I) – giocata sabato 31 ore 18

Bologna-Cagliari 3-2: 15′ Joao Pedro (C), 45′, 56′ Barrow (B), 47′ Simeone (C), 52′ Soriano (B) – giocata sabato 31 ore 20:45

Udinese-Milan 1-2: 18′ Kessi (M), 48′ rig. De Paul (U), 83′ Ibrahimovic (M) – ore 12:30

Spezia-Juventus 1-4: 14′ Morata (J), 32′ Pobega (S), 59′, 76′ rig. Cristiano Ronaldo (J), 68′ Rabiot (J)

Torino-Lazio 3-4: 15′ Pereira (L), 19′ Bremer (T), 24′ rig. Belotti (T), 49′ Milinkovic-Savic (L), 88′ Lukic (T), 95′ rig. Immobile (L), 98′ Caicedo (L)

Napoli-Sassuolo – ore 18

Roma-Fiorentina – ore 18

Sampdoria-Genoa – ore 20:45

Hellas Verona-Benevento – lunedì 2 ore 20:45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Milan 16 6 5 1 0

2 Juventus 12 6 3 3 0

3 Atalanta 12 6 4 0 2

4 Napoli (-1) 11 5 4 0 1

5 Sassuolo 11 5 3 2 0

6 Inter 11 6 3 2 1

7 Lazio 10 6 3 1 2

8 Sampdoria 9 5 3 0 2

9 Hellas Verona 8 5 2 2 1

10 Roma 8 5 2 2 1

11 Fiorentina 7 5 2 1 2

12 Cagliari 7 6 2 1 3

13 Benevento 6 5 2 0 3

14 Bologna 6 6 2 0 4

15 Parma 5 6 1 2 3

16 Spezia 5 6 1 2 3

17 Genoa 4 4 1 1 2

18 Udinese 3 6 1 0 5

19 Torino 1 5 0 1 4

20 Crotone 1 6 0 1 5

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 6° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Zlatan Ibrahimovic

(Milan) 7 4

2 Andrea Belotti

(Torino) 6 5

3 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 5 3

3 Francesco Caputo

(Sassuolo) 5 5

3 Romelu Lukaku

(Inter) 5 5

3 Giovanni Simeone

(Cagliari) 5 6

7 Hirving Lozano

(Napoli) 4 4

7 Gaetano Castrovilli

(Fiorentina) 4 5

7 Luis Muriel

(Atalanta) 4 5

7 Fabio Quagliarella

(Sampdoria) 4 5

7 Jordan Veretout

(Roma) 4 5

7 Alejandro Gomez

(Atalanta) 4 6

7 Joao Pedro

(Cagliari) 4 6

7 Roberto Soriano

(Bologna) 4 6

15 Andrey Galabinov

(Spezia) 3 3

