Risultati 4° Giornata Serie A e Classifica 18-10-2020: rimonta Spezia, doppiette Simeone e Belotti

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 4^ Giornata di campionato

Tantissimi gol, risultati clamorosi e importantissimi in questa quarta giornata di Serie A, la prima di questo secondo tour de force che durerà un mese, in cui si disputeranno sette partite fino alla prossima sosta per gli impegni delle nazionali.

Ad aver aperto le danze la clamorosa vittoria del Napoli nel primo big match e scontro diretto contro un’Atalanta irriconoscibile, distrutta da un super Hirving Lozano. I partenopei cancellano le polemiche dopo la sconfitta a tavolino fermando i bergamaschi dopo tre vittorie consecutive.

Poi, la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter grazie alla doppietta del decisivo Zlatan Ibrahimovic. Quarta vittoria consecutiva e primo posto in solitaria per i rossoneri, mentre i nerazzurri non vincono da due partite.

In contemporanea, altro risultato clamoroso, la vittoria schiacciante della Sampdoria contro una Lazio inguardabile. Seconda vittoria consecutiva per i liguri, mentre seconda sconfitta in questo difficile inizio di stagione per i biancocelesti.

Ad aver chiuso le danze nel sabato di calcio è stato il pareggio della Juventus a Crotone con tanto di espulsione all’esordio, da record, per Federico Chiesa. Secondo pareggio consecutivo, in campo, per i bianconeri e primo punto per i calabresi.

Spettacolo e divertimento tra Bologna e Sassuolo nel derby vinto dai neroverdi a causa dell’autogol di Takehiro Tomiyasu. Terza vittoria consecutiva per gli emiliani, che obbligano gli avversari alla seconda sconfitta consecutiva.

Tanti gol anche nel pomeriggio, a cominciare dalla clamorosa rimonta dello Spezia, che ferma la Fiorentina sul pareggio. I liguri cancellano la sconfitta dell’ultimo turno, mentre i toscani muovono la classifica dopo due sconfitte consecutive.

Infine, il Cagliari riesce a battere il Torino grazie alla doppietta di Cholito Simeone, che ha annullato quella di Andrea Belotti. Prima vittoria stagionale per i sardi, che certificano la terza sconfitta consecutiva per i granata, che hanno ancora una partita da recuperare.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 4° GIORNATA DI SERIE A

Napoli-Atalanta 4-1: 23′, 27′ Lozano (N), 30′ Politano (N), 43′ Osimhen (N), 69′ Lammers (A) – giocata sabato 17 ore 15

Inter-Milan 1-2: 13′, 16′ Ibrahimovic (M), 29′ Lukaku (I) – giocata sabato 17 ore 18

Sampdoria-Lazio 3-0: 32′ Quagliarella, 41′ Augello, 74′ Damsgaard – giocata sabato 17 ore 18

Crotone-Juventus 1-1: 12′ rig. Simy (C), 21′ Morata (J) – giocata sabato 17 ore 20:45

Bologna-Sassuolo 3-4: 9′ Soriano (B), 18′ Berardi (S), 39′ Svanberg (B), 60′ Orsolini (B), 64′ Djuricic (S), 70′ Caputo (S), 77′ aut. Tomiyasu (S) – ore 12:30

Spezia-Fiorentina 2-2: 2′ Pezzella (F), 4′ Biraghi (F), 39′ Verde (S), 75′ Farias (S)

Torino-Cagliari 2-3: 4′ rig., 49′ Belotti (T), 12′ Joao Pedro (C), 19′, 73′ Simeone (C)

Udinese-Parma – ore 18

PER MAGGIORI INFO SULLA PARTITA CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

Roma-Benevento – ore 20:45

PER MAGGIORI INFO SULLA PARTITA CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

Hellas Verona-Genoa – lunedì 19 ore 20:45

PER MAGGIORI INFO SULLA PARTITA CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 4° GIORNATA DI SERIE A

VISITARE IL SITO UFFICIALE DELLA LEGA SERIE A PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLE PARTITE

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Milan 12 4 4 0 0

2 Sassuolo 10 4 3 1 0

3 Atalanta 9 4 3 0 1

4 Napoli (-1) 8 4 3 0 1

5 Juventus 8 4 2 2 0

6 Inter 7 4 2 1 1

7 Hellas Verona 6 3 2 0 1

8 Benevento 6 3 2 0 1

9 Sampdoria 6 4 2 0 2

10 Roma 4 3 1 1 1

11 Fiorentina 4 4 1 1 2

12 Cagliari 4 4 1 1 2

13 Spezia 4 4 1 1 2

14 Lazio 4 4 1 1 2

15 Genoa 3 2 1 0 1

16 Parma 3 3 1 0 2

17 Bologna 3 4 1 0 3

18 Crotone 1 4 0 1 3

19 Torino 0 3 0 0 3

20 Udinese 0 3 0 0 3

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 4° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Zlatan Ibrahimovic

(Milan) 4 2

1 Andrea Belotti

(Torino) 4 3

1 Hirving Lozano

(Napoli) 4 3

1 Francesco Caputo

(Sassuolo) 4 4

1 Alejandro Gomez

(Atalanta) 4 4

1 Romelu Lukaku

(Inter) 4 4

7 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 3 2

7 Andrey Galabinov

(Spezia) 3 3

7 Domenico Berardi

(Sassuolo) 3 4

7 Lautaro Martinez

(Inter) 3 4

7 Fabio Quagliarella

(Sampdoria) 3 4

7 Giovanni Simeone

(Cagliari) 3 4

7 Roberto Soriano

(Bologna) 3 4

14 Luca Caldirola

(Benevento) 2 3

14 Gianluca Caprari

(Benevento) 2 3

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS