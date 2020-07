Risultati 37° Giornata Serie A e Classifica 29-7-2020: tra Genoa e Lecce si decide tutto all’ultima giornata

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 37^ Giornata di campionato

Questa penultima giornata di una stagione anomala si è disputata su due giornate. Ha visto la grande emozione per un’interessante lotta per la salvezza tra Genoa e Lecce.

Al martedì sono state impegnate l’Atalanta, vittoriosa sul campo del Parma con una rimonta (1-2) che fa ben sperare per il prossimo impegno di Champions League contro il Psg. In tarda serata, alle 21.45 è stata la volta dell’Inter che ha battuto il Napoli con un netto 2-0, anche se il match è stato vinto dai milanesi con sofferenza.

Il giorno successivo c’è stato spazio, appunto, alla lotta salvezza tra Genoa e Lecce. I salentini riescono ad approfittare del capitombolo ligure a Reggio Emilia. Una sconfitta netta per 5-0 degli uomini di Nicola contro il Sassuolo, mentre il Lecce espugna Udine per 1-2. Ora un solo punto divide le due squadre. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti di gioco, con il Genoa impegnato in casa del Verona, mentre il Lecce ospiterà il Parma.

Tra gli altri risultati, la Lazio vince per 2-0, con Immobile ancora a segno e che allunga in maniera decisiva nella classifica marcatori, salendo a quota 35. Il Verona si sbarazza in un tempo di una Spal che pensa già alla prossima stagione (3-0).

Il Milan vince in maniera larga e dà continuità al progetto post-lockdown di Pioli. Un 1-4 ottenuto grazie alla doppietta di Ibrahimovic e all’assist per la seconda rete di Calhanoglu. La Roma risponde, subito dopo, andando a vincere sul campo del Torino e mantenendo il quinto posto valido per l’accesso ai gironi di Europa League. Successo per 2-3 non senza qualche brivido finale per il ritorno dei granata.

Le ultime due partite riguardano la Fiorentina, che strapazza un Bologna già in vacanza. Un 4-0 con tripletta di Federico Chiesa, ritornato ai tempi migliori.

Infine la Juventus, ormai sazia, perde in casa di un buon Cagliari per 2-0. Ora c’è la Champions da giocare, tra dieci giorni si dovrà recuperare le forze ed esprimere il miglior gioco possibile.

Logo della Serie A, fonte pagina “Facebook” ufficiale della medesima competizione

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 37° GIORNATA DI SERIE A

Parma-Atalanta 1-2 : 43° p.t. Kulusevski (P), 70° s.t. Malinovski (A), 84° s.t. Gomez (A) – giocata martedì alle 19.30

Inter-Napoli 2-0: 11° p.t. D’Ambrosio (I), 74° s.t. Martinez (I) – giocata martedì alle ore 21.45

Lazio-Brescia 2-0: 17° p.t. Correa (L), 82° s.t. Immobile (L) – giocata alle ore 19.30

Sampdoria – Milan 1-4: 4° p.t. Ibrahimovic (M), 52° s.t. Calhanoglu (M), 58° s.t. Ibrahimovic (M), 87° s..t Askildsen (S), 92° s.t. Leao (M) giocata alle ore 19.30

Sassuolo-Genoa 5-0: 26° p.t. Traorè (S), 40° p.t. Berardi (S), 66° s.t. Caputo (S), 74° s.t. Raspadori (S), 77° s.t. Caputo (S) giocata alle ore 19.30

Udinese-Lecce 1-2: 36° p.t. Samir (U), 40° p.t. Mancosu (L), 81° s.t. Lapadula giocata alle ore 19.30

Verona – Spal 3-0: 7° p.t. Di Carmine (V), 11° p.t. Di Carmine (V), 47° s.t. Faraoni (V) giocata alle ore 19.30

Cagliari-Juventus 2-0: 8° p.t. Gagliano (C), 47° p.t. Simeone (C)

Fiorentina-Bologna 4-0 : 48° s.t., 54° s.t. Chiesa (F), 74° s.t. Milenkovic (F), 89° s.t. Chesa (F)

Torino-Roma 2-3 : 14° p.t. Berenguer (T), 16° p.t. Dzeko (R), 23° p.t. Smalling (R), 61° s.t. Diawara (R), 66° s.t. Singo (T)

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 37° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 83 37 26 5 6 75 40 35 NVPVP 2 Inter 79 37 23 10 4 79 36 43 VNNVV 3 Atalanta 78 37 23 9 5 98 46 52 VNVNV 4 Lazio 78 37 24 6 7 78 39 39 NPVVV 5 Roma 67 37 20 7 10 74 50 24 VNVVV 6 Milan 63 37 18 9 10 60 46 14 VVVNV 7 Napoli 59 37 17 8 12 58 49 9 NVPVP 8 Sassuolo 51 37 14 9 14 69 62 7 NNPPV 9 Verona 49 37 12 13 12 47 48 -1 PNNPV 10 Fiorentina 46 37 11 13 13 48 47 1 VVNPV 11 Parma 46 37 13 7 17 52 54 -2 PPVVP 12 Bologna 46 37 12 10 15 51 64 -13 NPPVP 13 Cagliari 45 37 11 12 14 52 53 -1 PNPPV 14 Udinese 42 37 11 9 17 36 51 -15 NPVVP 15 Sampdoria 41 37 12 5 20 47 64 -17 VVPPP 16 Torino 39 37 11 6 20 45 67 -22 VPNNP 17 Genoa 36 37 9 9 19 44 73 -29 PVVPP 18 Lecce 35 37 9 8 20 49 81 -32 PPVPV 19 Brescia 24 37 6 6 25 34 78 -44 PVPPP 20 Spal 20 37 5 5 27 26 74 -48 PPPNP

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 37° GIORNATA

1 Immobile C. 35 14 2 34 1 2 Cristiano Ronaldo 31 12 2 29 2 3 Lukaku R. 23 6 4 22 1 4 Caputo F. 21 2 2 21 0 5 Duván Zapata 18 1 5 17 1 5 João Pedro 18 4 4 17 1 5 Muriel L. 18 6 0 12 6 8 Belotti A. 16 7 1 13 3 8 Dzeko E. 16 0 6 15 1 10 Ilicic J. 15 0 0 12 3 11 Martínez L. 14 2 3 10 4 11 Berardi D. 14 2 1 10 4 11 Mancosu M. 14 9 0 12 2 14 Simeone G. 12 0 2 9 3 14 Petagna A. 12 5 2 12 0 16 Boga J. 11 0 1 10 1 16 Dybala P. 11 1 0 8 3

