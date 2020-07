Risultati 35° Giornata Serie A e Classifica 22-7-2020:

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 35^ Giornata di campionato

Inizio non sorprendente per quanto riguarda questo turno di campionato, giornata numero 35 di Serie A, sedicesima del girone di ritorno. L’Atalanta apre le danze vincendo per 1-0 contro il Bologna, grazie a Muriel. Poi il Milan in serata, grazie ad una doppietta di Ibrahimovic batte il Sassuolo. È la terza vittoria consecutiva per i rossoneri, nono risultato utile. Dopo la pandemia la formazione di Pioli non ha ancora perso.

La prima sorpresa di questo turno avviene nella prima serata di mercoledì. Il Napoli di Gattuso perde in casa di un Parma ormai senza più stimoli.Una squadra che non aveva ancora perso dopo il covid, ora si arrende nel momento più importante della stagione.

Alle 21.45, invece, è la volta dell‘Inter che non va oltre lo 0-0 contro una buona e fortunata Fiorentina. La squadra nerazzurra si fa così scavalcare dall’Atalanta al secondo posto in classifica.

La sfida a distanza tra Lecce e Genoa, vede ancora invariata la distanza in classifica. Mentre i salentini si sbarazzano facilmente di un Brescia mai entrato in partita, i rossoblu pur soffrendo, vincono un derby importantissimo e respirano ancora in vista del rush finale.

La Roma schianta una Spal scesa in campo solo per onorare il campionato, mentre i granata di Longo riescono ad ottenere un punto importantissimo in vista della lotta per non retrocedere.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 35° GIORNATA DI SERIE A

Atalanta-Bologna 1-0: 63° s.t. Muriel (A) – giocata martedì 21 ore 19:30

Sassuolo-Milan 1-2: 19° p.t. Ibrahimovic (M), 42° p.t. Caputo (S), 45+2° p.t. Ibrahimovic (M) – giocata martedì 21 ore 21:45

Parma-Napoli 2-1 : 48° p.t. Caprari su rig (P), 54° s.t. Insigne su rig. (N), 87° s.t. Kulusevski su rig (P) ore 19:30

Inter-Fiorentina 0-0:

Lecce-Brescia 3-1 : 22° p.t. Lapadula (L), 32° p.t. Lapadula (L), 32° s.t. Dessena (B), 70° s.t. Saponara (L)

Sampdoria-Genoa 1-2: 22° p.t. Criscito su rig. (G), 32° pt. Gabbiadini (S), 72° s.t. Lerager (G)

Spal-Roma 1-6 : 10 p.t. Kalinic (R), 24 p.t. Cerri (S), 38° p.t. Perez (R), 47° s.t. Kolarov (R), 52° s.t. Peres (R), 75° s.t. Peres (R), 91° s.t. Zaniolo (R)

Torino-Verona 1-1 : 56° s.t. Borini (V), 67° s.t. Zaza (T)

Udinese-Juventus – : giovedì 23 alle ore 19.30

Lazio-Cagliari – : giovedì 23 alle ore 21:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 35° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 80 34 25 5 4 17 15 2 0 17 10 3 4 72 36 2 Atalanta 74 35 22 8 5 18 12 2 4 17 10 6 1 95 44 3 Inter 73 35 21 10 4 18 10 6 2 17 11 4 2 74 36 4 Lazio 69 34 21 6 7 17 12 3 2 17 9 3 5 69 37 5 Roma 61 35 18 7 10 18 9 4 5 17 9 3 5 69 47 6 Milan 59 35 17 8 10 17 8 5 4 18 9 3 6 55 44 7 Napoli 56 35 16 8 11 17 8 3 6 18 8 5 5 56 47 8 Sassuolo 48 35 13 9 13 17 7 3 7 18 6 6 6 64 60 9 Hellas Verona 46 35 11 13 11 17 8 5 4 18 3 8 7 43 43 10 Fiorentina 43 35 10 13 12 18 4 8 6 17 6 5 6 43 45 11 Parma 43 35 12 7 16 18 7 2 9 17 5 5 7 49 51 12 Bologna 43 35 11 10 14 17 4 7 6 18 7 3 8 48 58 13 Cagliari 42 34 10 12 12 17 6 4 7 17 4 8 5 49 50 14 Sampdoria 41 35 12 5 18 18 6 4 8 17 6 1 10 46 58 15 Torino 38 35 11 5 19 18 7 4 7 17 4 1 12 42 63 16 Udinese 36 34 9 9 16 17 5 6 6 17 4 3 10 32 48 17 Genoa 36 35 9 9 17 17 6 1 10 18 3 8 7 44 65 18 Lecce 32 35 8 8 19 18 4 5 9 17 4 3 10 45 77 19 Brescia 24 35 6 6 23 17 3 4 10 18 3 2 13 33 74 20 Spal 19 35 5 4 26 17 2 3 12 18 3 1 14 25 70

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 35° GIORNATA

