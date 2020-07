Risultati 34° Giornata Serie A e Classifica 19-7-2020: vincono Brescia, Fiorentina, Genoa e Napoli

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 34^ Giornata di campionato

Anche la 34° giornata di Serie A, 15° turno del girone di ritorno, ha regalato tantissimi gol e risultati fondamentali per la classifica.

Ad aver aperto le danze il pareggio dell‘Atalanta a Verona. E’ il secondo pareggio nelle ultime tre partite per i bergamaschi, che certificano la crisi dei veneti, che hanno conquistato il terzo punto nelle ultime quattro partite.

Solo un pareggio anche per il Sassuolo a Cagliari. Secondo pareggio consecutivo per gli emiliani, nonché terzo punto conquistato nelle ultime cinque partite per i sardi.

Super Milan, invece, contro il Bologna. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri, che fermano i felsinei dopo due pareggi consecutivi.

Altro colpaccio in trasferta per la Sampdoria, che vince in rimonta a Parma con la doppietta di Federico Bonazzoli. Terza vittoria consecutiva e salvezza ad un passo per i liguri, mentre seconda sconfitta consecutiva per gli emiliani.

Nelle gare del pomeriggio, la Fiorentina vince in casa contro il Torino. Quinto risultato utile consecutivo e seconda vittoria consecutiva per i toscani, che inguaiano i granata.

Infatti, il Genoa vince lo scontro diretto per la salvezza contro il Lecce. I liguri cancellano il ko dello scorso turno, certificano il momento difficile dei pugliesi, che registrano la seconda sconfitta consecutiva.

Anche il Brescia vince lo scontro diretto per l’ultimo posto contro la Spal. I lombardi cancellano le ultime tre sconfitte consecutive, mentre è la quinta sconfitta consecutiva per i ferraresi.

Infine, vince all’ultimo secondo il Napoli in casa contro l’Udinese. I partenopei racimolano il quinto risultato utile consecutivo, mentre i friulani perdono la seconda partita nelle ultime tre.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 34° GIORNATA DI SERIE A

Hellas Verona-Atalanta 1-1: 50′ Duvan Zapata (A), 59′ Pessina (V) – giocata sabato 18 ore 17:15

Cagliari-Sassuolo 1-1: 12′ Caputo (S), 63′ Joao Pedro (C) – giocata sabato 18 ore 19:30

Milan-Bologna 5-1: 10′ Saelemaekers (M), 24′ Calhanoglu (M), 44′ Tomyiasu (B), 49′ Bennacer (M), 57′ Rebic (M), 92′ Calabria (M) – giocata sabato 18 ore 21:45

Parma-Sampdoria 2-3: 18′ Gervinho (P), 40′ aut. Bereszynski (P), 48′ Chabot (S), 69′, 78′ Bonazzoli (S) – ore 17:15

Brescia-Spal 2-1: 42′ Dabo (S), 69′, 93′ Zmrhal (B)

Fiorentina-Torino 2-0: 15′ aut. Lyanco, 75′ Cutrone

Genoa-Lecce 2-1: 7′ Sanabria (G), 60′ Mancosu (L), 81′ aut. Gabriel (G)

Napoli-Udinese 2-1: 22′ De Paul (U), 31′ Milik (N), 95′ Politano (N)

Roma-Inter – ore 21:45

Juventus-Lazio – lunedì 20 ore 21:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 34° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Juventus 77 33 24 5 4

2 Inter 71 33 21 8 4

3 Atalanta 71 34 21 8 5

4 Lazio 69 33 21 6 6

5 Roma 57 33 17 6 10

6 Napoli 56 34 16 8 10

7 Milan 56 34 16 8 10

8 Sassuolo 48 34 13 9 12

9 Hellas Verona 45 34 11 12 11

10 Bologna 43 34 11 10 13

11 Cagliari 42 34 10 12 12

12 Fiorentina 42 34 10 12 12

13 Sampdoria 41 34 12 5 17

14 Parma 40 34 11 7 16

15 Torino 37 34 11 4 19

16 Udinese 36 34 9 9 16

17 Genoa 33 34 8 9 17

18 Lecce 29 34 7 8 19

19 Brescia 24 34 6 6 22

20 Spal 19 34 5 4 25

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 34° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Ciro Immobile (Lazio) 29 32

2 Cristiano Ronaldo (Juventus) 28 29

3 Romelu Lukaku (Inter) 20 31

4 Francesco Caputo (Sassuolo) 18 32

4 Joao Pedro (Cagliari) 18 33

6 Duvan Zapata (Atalanta) 17 24

6 Luis Muriel (Atalanta) 17 30

8 Andrea Belotti (Torino) 16 32

9 Josip Ilicic (Atalanta) 15 26

9 Edin Dzeko (Roma) 15 32

11 Domenico Berardi (Sassuolo) 13 27

11 Lautaro Martinez (Inter) 13 30

13 Marco Mancosu (Lecce) 12 29

13 Andrea Petagna (Spal) 12 33

15 Ante Rebic (Milan) 11 23

