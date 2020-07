Risultati 30° Giornata Serie A e Classifica 5-7-2020: vincono Atalanta, Brescia, Sampdoria e Fiorentina, Udinese-Genoa 2-2

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 30^ Giornata di campionato

Questa 30° giornata di Serie A, 11° turno del girone di ritorno, potrebbe essere ricordata come quella decisiva per la classifica, visti i risultati dei vari big match e dei tanti scontri diretti.

Ad aver aperto le danze ancora una volta la capolista, quella Juventus capace di passeggiare contro il Torino e vincere il derby della Mole. E’ la quarta vittoria consecutiva per i bianconeri dal ritorno in campo, nonché la terza sconfitta consecutiva per i granata.

Quando gioca il Sassuolo c’è sempre goleada, anche contro il Lecce. Seconda vittoria consecutiva per gli emiliani, che collezionano il quarto risultato utile consecutivo, con il quale certifica la crisi dei pugliesi, sempre sconfitti dopo il ritorno in campo.

Ma il risultato più incredibile negli anticipi è stata la sconfitta umiliante della Lazio in casa contro il miglior Milan di questa stagione. Quarto risultato utile consecutivo per i rossoneri, che fermano i biancocelesti dopo due vittorie consecutive.

Clamoroso, invece, a San Siro, dove il Bologna rimonta l’Inter, con un rigore di Lautaro Martinez parato da Lukazs Skorupski e le espulsioni di Roberto Soriano e Alessandro Bastoni. I nerazzurri si fermano dopo quattro risultati utili consecutivi, mentre è il quarto risultato utile consecutivo per i felsinei.

Nelle gare della serata, colpaccio del Brescia, che batte in casa il Verona. I lombardi tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana, riaprendo i discorsi per la salvezza e fermando i veneti dopo due risultati utili consecutivi.

Vince anche l’Atalanta, ma di misura a Cagliari, anche a causa dell’espulsione di Andrea Carboni e un gol annullato a Cholito Simeone. I bergamaschi non si fermano portandosi ad un solo punto dal terzo posto, frenando i sardi dopo tre risultati utili consecutivi.

Super vittoria della Sampdoria nello scontro diretto per la salvezza contro la Spal, anche grazie alla doppietta di Karol Linetty. Seconda vittoria consecutiva per i liguri, che volano allontanandosi dalla zona retrocessione, ora lontana sette punti, affossando i toscani, sempre più ultimi.

Pareggio clamoroso e rimonta del Genoa nello scontro diretto contro l’Udinese. Secondo risultato utile consecutivo per i friulani, mentre i liguri tornano a fare punti dopo il ko della scorsa giornata.

Infine, la Fiorentina vince a Parma con la doppietta di Erick Pulgar. Terza sconfitta consecutiva per gli emiliani, mentre i viola tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 30° GIORNATA DI SERIE A

Juventus-Torino 4-1: 3′ Dybala (J), 29′ Cuadrado (J), 51′ rig. Belotti (T), 61′ Cristiano Ronaldo (J), 87′ aut. Djidji (J) – giocata sabato 4 ore 17:15

Sassuolo-Lecce 4-2: 5′ Caputo (S), 27′ Lucioni (L), 63′ rig. Berardi (S), 67′ rig. Mancosu (L), 78′ Boga (S), 83′ Muldur (S) – giocata sabato 4 ore 19:30

Lazio-Milan 0-3: 23′ Calhanoglu, 34′ rig. Ibrahimovic, 59′ Rebic – giocata sabato 4 ore 21:45

Inter-Bologna 1-2: 22′ Lukaku (I), 74′ Juwara (B), 80′ Barrow (B) – ore 17:15

Brescia-Hellas Verona 2-0: 52′ Papetti, 96′ Donnarumma

Cagliari-Atalanta 0-1: 27′ rig. Muriel

Parma-Fiorentina 1-2: 19′ rig., 31′ rig. Pulgar (F), 49′ rig. Kucka (P)

Sampdoria-Spal 3-0: 12′, 48′ Linetty, 45′ Gabbiadini

Udinese-Genoa 2-2: 44′ Fofana (U), 73′ Lasagna (U), 81′ Pandev (G), 97′ Pinamonti (G)

Napoli-Roma – ore 21:45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Juventus 75 30 24 3 3

2 Lazio 68 30 21 5 4

3 Inter 64 30 19 7 4

4 Atalanta 63 30 19 6 5

5 Roma 48 29 14 6 9

6 Milan 46 30 13 7 10

7 Napoli 45 29 13 6 10

8 Hellas Verona 42 30 11 9 10

9 Bologna 41 30 11 8 11

10 Sassuolo 40 30 11 7 12

11 Cagliari 39 30 10 9 11

12 Parma 39 30 11 6 13

13 Fiorentina 34 30 8 10 12

14 Sampdoria 32 30 9 5 16

15 Udinese 32 30 8 8 14

16 Torino 31 30 9 4 17

17 Genoa 27 30 6 9 15

18 Lecce 25 30 6 7 17

19 Brescia 21 30 5 6 19

20 Spal 19 30 5 4 21

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 30° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Ciro Immobile (Lazio) 29 29

2 Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 26

3 Romelu Lukaku (Inter) 20 30

4 Joao Pedro (Cagliari) 17 29

5 Luis Muriel (Atalanta) 16 27

6 Josip Ilicic (Atalanta) 15 24

6 Francesco Caputo (Sassuolo) 15 28

8 Duvan Zapata (Atalanta) 14 20

8 Edin Dzeko (Roma) 14 28

10 Andrea Belotti (Torino) 13 28

11 Lautaro Martinez (Inter) 12 27

11 Andrea Petagna (Spal) 12 29

13 Andreas Cornelius (Parma) 11 23

13 Domenico Berardi (Sassuolo) 11 25

13 Marco Mancosu (Lecce) 11 25

