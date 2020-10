Risultati 3° Giornata Serie A e Classifica 4-10-2020: Lazio-Inter 1-1, vincono Benevento e Parma

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 3^ Giornata di campionato

Non è stato un weekend normale quello che è andato in scena per la terza giornata di Serie A, iniziato con il rinvio della partita tra Genoa e Torino per il focolaio di positivi al Coronavirus, al secolo Covid-19, esploso nella squadra ligure con 22 contagiati tra calciatori e staff.

Infatti, l’ASL Napoli-1 ha fermato la trasferta di Torino per il Napoli poco prima di partire con il treno, a causa delle positività di 3 contagiati tra calciatori e staff dopo la partita contro i grifoni, di fatto facendo saltare e rinviare anche la super sfida contro la Juventus, anche se con tantissime polemiche.

D’altronde, il turno si era aperto venerdì con la clamorosa vittoria della Sampdoria sul campo della Fiorentina. Primi tre punti per i blucerchiati dopo le due sconfitte consecutive precedenti e seconda sconfitta consecutiva per i toscani.

Poi, il sabato di calcio è iniziato con il poker che il Sassuolo ha rifilato al Crotone, con un super Ciccio Caputo, autore di una doppietta. Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo per gli emiliani, che sanciscono la terza sconfitta consecutiva dei calabresi.

In serata, invece, la Roma ha festeggiato la prima vittoria in campionato sul campo dell’Udinese. Infatti, i giallorossi venivano dalla sconfitta a tavolino alla prima giornata e da un pareggio nelle prime due partite, mentre i friulani hanno sempre perso finora.

Finisce in goleada l’anticipo della mezza, che ha visto la solita super Atalanta distruggere il Cagliari. Terza vittoria consecutiva per i bergamaschi e seconda sconfitta consecutiva per i sardi, che hanno collezionato solo un punto.

Nel pomeriggio, arriva la prima vittoria in campionato per il nuovo Parma, che batte a sorpresa il Verona. Gli emiliani cancellano le due sconfitte consecutive e fermano i veneti dopo due vittorie consecutive.

Colpaccio del Benevento, che batte in casa il Bologna. I campani tornano a fare punti dopo il ko pesante di mercoledì, fermando i felsinei dopo la vittoria nel recupero.

Infine, solo un pareggio tra Lazio e Inter, ma con le espulsioni di Ciro Immobile e Stefano Sensi. Stop dopo due vittorie consecutive per i nerazzurri, mentre i biancocelesti tornano a fare punti dopo il ko di mercoledì.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 3° GIORNATA DI SERIE A

Fiorentina-Sampdoria 1-2: 42′ rig. Quagliarella (S), 72′ Vlahovic (F), 83′ Verre (S) – giocata venerdì 2 ore 20:45

Sassuolo-Crotone 4-1: 19′ Berardi (S), 49′ rig. Simy (C), 58′ rig., 85′ Caputo (S), 93′ Locatelli (S) – giocata sabato 3 ore 15

Genoa-Torino – RINVIATA

Udinese-Roma 0-1: 55′ Pedro – giocata sabato 3 ore 20:45

Atalanta-Cagliari 5-2: 7′ Muriel (A), 24′ Godin (C), 29′ Gomez (A), 37′ Pasalic (A), 42′ Zapata (A), 52′ Joao Pedro (C), 81′ Lammes (A) – ore 12:30

Benevento-Bologna 1-0: 66′ Lapadula

Lazio-Inter 1-1: 30′ L. Martinez (I), 55′ Milinkovic-Savic (L)

Parma-Hellas Verona 1-0: 1′ Kurtic

Milan-Spezia – ore 18

Juventus-Napoli – RINVIATA

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 3° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Atalanta 9 3 3 0 0

2 Sassuolo 7 3 2 1 0

3 Inter 7 3 2 1 0

4 Napoli 6 2 2 0 0

5 Milan 6 2 2 0 0

6 Hellas Verona 6 3 2 0 1

7 Benevento 6 3 2 0 1

8 Juventus 4 2 1 1 0

9 Lazio 4 3 1 1 1

10 Roma 4 3 1 1 1

11 Spezia 3 2 1 0 1

12 Genoa 3 2 1 0 1

13 Bologna 3 3 1 0 2

14 Fiorentina 3 3 1 0 2

15 Sampdoria 3 3 1 0 2

16 Parma 3 3 1 0 2

17 Cagliari 1 3 0 1 2

18 Torino 0 2 0 0 2

19 Udinese 0 3 0 0 3

20 Crotone 0 3 0 0 3

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 3° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Alejandro Gomez

(Atalanta) 4 3

2 Andrey Galabinov

(Spezia) 3 2

2 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 3 2

2 Francesco Caputo

(Sassuolo) 3 3

2 Romelu Lukaku

(Inter) 3 3

2 Lautaro Martinez

(Inter) 3 3

7 Zlatan Ibrahimovic

(Milan) 2 1

7 Andrea Belotti

(Torino) 2 2

7 Hirving Lozano

(Napoli) 2 2

7 Dries Mertens

(Napoli) 2 2

7 Domenico Berardi

(Sassuolo) 2 3

7 Luca Caldirola

(Benevento) 2 3

7 Gianluca Caprari

(Benevento) 2 3

7 Gaetano Castrovilli

(Fiorentina) 2 3

7 Hans Hateboer

(Atalanta) 2 3

