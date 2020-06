Risultati 28° Giornata Serie A e Classifica 28-6-2020: vincono Napoli, Atalanta e Bologna. Sassuolo-Verona 3-3!

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 28^ Giornata di campionato

Festa del gol nella 28° giornata di Serie A, 9° turno del girone di ritorno, in cui ci sono state tante goleade e risultati importanti.

Ad aver aperto le danze il venerdì è la Juventus, che ha rifilato un poker al Lecce. Seconda vittoria consecutiva per i bianconeri e seconda sconfitta consecutiva, sempre con quattro reti subite, per i pugliesi dal ritorno in campo.

Spettacolo e divertimento, invece, nello scontro diretto tra Brescia e Genoa, che si sono dovute dividere la posta in palio accontentandosi di un semplice pareggio. Secondo punto conquistato nelle ultime due partite per i lombardi, mentre i liguri rialzano parzialmente la testa dall’ultima sconfitta.

Goleada, gol spettacolari e un vero e proprio show quello offerto da Cagliari e Torino, con la bellissima vittoria dei sardi. Seconda vittoria consecutiva per i gialloblu, che di fatto possono ritenersi salvi, mentre i granata devono guardarsi le spalle se non vogliono essere immischiati nella lotta alla salvezza.

Mentre la Lazio riesce a rimontare contro la Fiorentina, al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. I biancocelesti cancellano la sconfitta di qualche giorno fa, fermando i toscani dopo quattro risultati utili consecutivi.

La domenica si apre con la vittoria del Milan nello scontro diretto contro la Roma. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri, che fermano i giallorossi dopo tre vittorie consecutive.

Nelle gare in contemporanea, vola ancora l’Atalanta, che vince anche sul campo dell’Udinese con l’ottima prestazione di Luis Muriel, annullando la doppietta di Kevin Lasagna. Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva in campionato per i bergamaschi, che rovinano i friulani con la seconda sconfitta consecutiva.

Ma non ne approfitta la Sampdoria, che perde in casa contro il Bologna. I felsinei tornano alla vittoria dopo quattro partite, confermando la crisi dei liguri, che collezionano la terza sconfitta consecutiva.

Vince il Napoli contro un’ottima Spal. Quinta vittoria consecutiva per i partenopei, mentre i ferraresi registrano la seconda sconfitta consecutiva.

Infine, pareggio pazzesco tra Sassuolo e Hellas Verona, che si fa recuperare proprio all’ultimo minuto, ma anche grazie alla doppietta di Jeremie Boga. I veneti tornano a fare punti dopo il ko della scorsa giornata, mentre gli emiliani non vincono per la terza partita consecutiva.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 28° GIORNATA DI SERIE A

Juventus-Lecce 4-0: 53′ Dybala, 62′ rig. Cristiano Ronaldo, 83′ Higuain, 85′ De Ligt – venerdì 26 ore 21:45

Brescia-Genoa 2-2: 10′ Donnarumma (B), 13′ Semprini (B), 38′ rig. Iago Falque (G), 69′ rig. Pinamonti (G) – sabato 27 ore 17:15

Cagliari-Torino 4-2: 12′ Nandez (C), 17′ Simeone (C), 46′ Nainggolan (C), 60′ Bremer (T), 65′ Belotti (T), 68′ rig. Joao Pedro (C) – sabato 27 ore 19:30

Lazio-Fiorentina 2-1: 25′ Ribery (F), 67′ rig. Immobile (L), 83′ Luis Alberto (L) – sabato 27 ore 21:45

Milan-Roma 2-0: 76′ Rebic, 89′ rig. Calhanoglu – ore 17:15

Napoli-Spal 3-1: 5′ Mertens (N), 29′ Petagna (S), 36′ Callejon (N), 78′ Younes (N)

Sampdoria-Bologna 1-2: 70′ rig. Barrow (B), 75′ Orsolini (B), 88′ Bonazzoli (S)

Sassuolo-Hellas Verona 3-3: 51′ Lazovic (V), 53′, 77′ Boga (S), 57′ Stepinski (V), 68′ Pessina (V), 97′ Rogerio (S)

Udinese-Atalanta 2-3: 9′ Duvan Zapata (A), 31′, 87′ Lasagna (U), 71′, 79′ Muriel (A)

Parma-Inter – ore 21:45

PER MAGGIORI INFO SULLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 28° GIORNATA DI SERIE A

VISITARE IL SITO UFFICIALE DELLA LEGA SERIE A PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLE PARTITE

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 69 28 22 3 3

2 Lazio 65 28 20 5 3

3 Inter 58 27 17 7 3

4 Atalanta 57 28 17 6 5

5 Roma 48 28 14 6 8

6 Napoli 45 28 13 6 9

7 Milan 42 28 12 6 10

8 Parma 39 27 11 6 10

9 Hellas Verona 39 28 10 9 9

10 Cagliari 38 28 10 8 10

11 Bologna 37 28 10 7 11

12 Sassuolo 34 28 9 7 12

13 Fiorentina 31 28 7 10 11

14 Torino 31 28 9 4 15

15 Udinese 28 28 7 7 14

16 Genoa 26 28 6 8 14

17 Sampdoria 26 28 7 5 16

18 Lecce 25 28 6 7 15

19 Brescia 18 28 4 6 18

20 Spal 18 28 5 3 20

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 28° GIORNATA

1 Ciro Immobile (Lazio) 28 28

2 Cristiano Ronaldo (Juventus) 23 24

3 Romelu Lukaku (Inter) 19 27

4 Joao Pedro (Cagliari) 17 27

5 Josip Ilicic (Atalanta) 15 23

5 Luis Muriel (Atalanta) 15 25

7 Duvan Zapata (Atalanta) 14 18

7 Francesco Caputo (Sassuolo) 14 26

7 Edin Dzeko (Roma) 14 27

10 Lautaro Martinez (Inter) 12 24

10 Andrea Petagna (Spal) 12 27

12 Andreas Cornelius (Parma) 11 20

12 Andrea Belotti (Torino) 11 26

14 Arkadiusz Milik (Napoli) 10 18

14 Domenico Berardi (Sassuolo) 10 23

Serie A logo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS