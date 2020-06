Risultati 27° Giornata Serie A e Classifica 23-6-2020: Cagliari e Torino tornano alla vittoria, tripletta Cornelius

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 27^ Giornata di campionato

Tanti gol nel ritorno in campo del campionato dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus in questa 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno, in attesa dei posticipi di domani.

Ad aprire le danze la clamorosa vittoria schiacciante del Milan a Lecce. I rossoneri tornano alla vittoria dopo due partite, cancellando la delusione in coppa nazionale e inguaiando i pugliesi, che perdono la terza partita consecutiva.

Contemporaneamente, il Brescia torna a casa con un punto nella difficile trasferta sul campo della Fiorentina, con tanto di espulsione per Martin Caceres. Terzo pareggio consecutivo e quarto risultato utile consecutivo per i toscani, mentre i lombardi tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive.

Mentre la Juventus alza la testa vincendo a Bologna. Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri, che provano a difendere il primo posto, certificando il periodo difficile per i felsinei, che non vincono ormai da quattro partite.

Poi, il Napoli vince a Verona. Quarta vittoria consecutiva in campionato per i campioni della coppa nazionale, che fermano i veneti dopo i tre punti conquistati nel recupero.

Torna alla vittoria il Cagliari battendo la Spal in trasferta. Tre punti fondamentali nello scontro diretto per i sardi, che non vincevano da tredici partite di campionato, cioè da inizio dicembre, di fatto le difficoltà della penultima in classifica.

In serata, il Parma distrugge il Genoa, grazie alla tripletta di Andreas Cornelius, anche a causa di un rigore sbagliato da Mimmo Criscito. Occasione sprecata per i liguri, che avrebbero potuto staccarsi dalla zona retrocessione, e secondo risultato utile consecutivo per gli emiliani.

Infine, basta un gol al Torino per avere la meglio dell’Udinese. I granata tornano alla vittoria dopo sette partite di campionato, quindi da metà gennaio, fermando i friulani dopo quattro pareggi consecutivi, allungando a nove le partite senza vittoria.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 27° GIORNATA DI SERIE A

Fiorentina-Brescia 1-1: 17′ rig. Donnarumma (B), 29′ Pezzella (F) – lunedì 22 ore 19:30

Lecce-Milan 1-4: 24′ Castillejo (M), 54′ rig. Mancosu (L), 56′ Bonaventura (M), 57′ Rebic (M), 72′ Leao (M) – lunedì 22 ore 19:30

Bologna-Juventus 0-2: 23′ Cristiano Ronaldo, 36′ Dybala – lunedì 22 ore 21:45

Hellas Verona-Napoli 0-2: 38′ Milik, 90′ Lozano – ore 19:30

Spal-Cagliari 0-1: 93′ Simeone – ore 19:30

Genoa-Parma 1-4: 18′, 33′, 53′ Cornelius (P), 59′ rig. Iago Falque (G), 87′ Kulusevski (P)

Torino-Udinese 1-0: 16′ Belotti

Inter-Sassuolo – mercoledì 24 ore 19:30

Atalanta-Lazio – mercoledì 24 ore 21:45

Roma-Sampdoria – mercoledì 24 ore 21:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 27° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 JUVENTUS Juventus 66 27 21 3 3 13 12 1 0 14 9 2 3 52 24

2 LAZIO Lazio 62 26 19 5 2 14 11 3 0 12 8 2 2 60 23

3 INTER Inter 57 26 17 6 3 13 8 4 1 13 9 2 2 51 25

4 ATALANTA Atalanta 51 26 15 6 5 13 7 2 4 13 8 4 1 74 35

5 ROMA Roma 45 26 13 6 7 13 6 3 4 13 7 3 3 51 35

6 NAPOLI Napoli 42 27 12 6 9 13 5 2 6 14 7 4 3 43 36

7 PARMA Parma 39 27 11 6 10 13 6 1 6 14 5 5 4 37 33

8 MILAN Milan 39 27 11 6 10 13 4 5 4 14 7 1 6 32 35

9 HELLAS VERONA Hellas Verona 38 27 10 8 9 14 7 3 4 13 3 5 5 31 29

10 CAGLIARI Cagliari 35 27 9 8 10 13 5 2 6 14 4 6 4 43 42

11 BOLOGNA Bologna 34 27 9 7 11 14 4 5 5 13 5 2 6 38 44

12 SASSUOLO Sassuolo 32 26 9 5 12 13 6 1 6 13 3 4 6 42 43

13 FIORENTINA Fiorentina 31 27 7 10 10 14 3 6 5 13 4 4 5 33 37

14 TORINO Torino 31 27 9 4 14 14 5 3 6 13 4 1 8 30 46

15 UDINESE Udinese 28 27 7 7 13 13 5 4 4 14 2 3 9 21 38

16 SAMPDORIA Sampdoria 26 26 7 5 14 14 4 4 6 12 3 1 8 29 46

17 GENOA Genoa 25 27 6 7 14 13 4 1 8 14 2 6 6 32 51

18 LECCE Lecce 25 27 6 7 14 14 2 5 7 13 4 2 7 35 60

19 SPAL Spal 18 27 5 3 19 13 2 2 9 14 3 1 10 20 45

20 BRESCIA Brescia 17 27 4 5 18 13 1 3 9 14 3 2 9 23 50

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 27° GIORNATA

1 LAZIO Ciro Immobile 27 26 10

2 JUVENTUS Cristiano Ronaldo 22 23 8

3 INTER Romelu Lukaku 18 26 4

4 CAGLIARI Joao Pedro 16 26 3

5 ATALANTA Josip Ilicic 15 21 0

6 ATALANTA Duvan Zapata 13 16 1

6 ATALANTA Luis Muriel 13 23 5

6 SASSUOLO Francesco Caputo 13 24 1

9 INTER Lautaro Martinez 12 23 2

9 ROMA Edin Dzeko 12 25 0

11 PARMA Andreas Cornelius 11 20 0

11 SPAL Andrea Petagna 11 26 5

13 NAPOLI Arkadiusz Milik 10 17 0

13 TORINO Andrea Belotti 10 25 5

15 SASSUOLO Domenico Berardi 9 21 0