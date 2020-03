Risultati 26° Giornata Serie A e Classifica 8-3-2020: crollo Milan, colpacci Spal e Sampdoria

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 26^ Giornata di campionato

Dopo quasi due settimane, finalmente si conclude la 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno, con risultati incredibili e clamorosi anche nei recuperi dopo l’emergenza legata al pericolo di diffusione del contagio del Coronavirus, per il quale si pensa alla sospensione del campionato.

In realtà, il turno si era aperto con la vittoria della Lazio contro il Bologna. Quarta vittoria consecutiva per i biancocelesti, terza partita senza vittorie per i felsinei.

Poi, il Napoli aveva battuto in casa il Torino grazie ai propri difensori. Terza vittoria consecutiva per i partenopei, che certificano la crisi dei granata, sconfitti per la terza partita consecutiva dal cambio allenatore.

Spettacolo e divertimento, invece, tra Lecce e Atalanta, con i bergamaschi protagonisti con una vittoria tennistica con la tripletta di Duvan Zapata. Terza vittoria consecutiva per i lombardi, che inguaiano i pugliesi con la seconda sconfitta consecutiva.

Altro giro, altra partita finita in goleada tra Cagliari e Roma, ma tre punti per i giallorossi grazie alla doppietta di Nikola Kalinic, che ha annullato quella di Joao Pedro. Seconda vittoria consecutiva per i capitolini, che certificano la crisi dei sardi con la terza sconfitta consecutiva e il conseguente cambio d’allenatore.

Poi, finalmente i recuperi, a cominciare dalla grottesca partita dell’ora di pranzo vinta dalla Spal sul campo del Parma. Colpaccio per i ferraresi, che tornano ad una vittoria ormai dimenticata, fermando gli emiliani dopo i tre punti conquistati ormai quasi due settimane fa.

Subito dopo pranzo, invece, il Milan ha clamorosamente perso in casa contro il Genoa. Altro colpaccio per una squadra che lotta per la retrocessione, tre punti fondamentali per i liguri dopo il ko della scorsa giornata, mentre i rossoneri si fermano dopo due risultati utili consecutivi.

Vittoria fondamentale anche per la Sampdoria, che rimonta il Verona con la doppietta di Fabio Quagliarella. I blucerchiati cancellano la clamorosa ultima debacle casalinga, frenando i veneti dopo quattro risultati utili consecutivi.

Infine, in attesa del big match e del Monday Night, solo un pareggio senza reti tra Udinese e Fiorentina. Quarto pareggio consecutivo per i friulani e secondo, invece, per i toscani.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 26° GIORNATA DI SERIE A

Lazio-Bologna 2-0: 18′ Luis Alberto, 21′ Correa – giocata sabato 29 febbraio ore 15

Napoli-Torino 2-1: 19′ Manolas (N), 82′ Di Lorenzo (N), 91′ Edera (T) – giocata sabato 29 febbraio ore 20:45

Lecce-Atalanta 2-7: 17′ aut. Donati (A), 22′, 54′, 62′ Zapata (A), 29′ Saponara (L), 40′ Donati (L), 47′ Ilicic (A), 87′ Muriel, 91′ Malinovskyi – giocata domenica 1 marzo ore 15

Cagliari-Roma 3-4: 28′, 89′ Joao Pedro, 29′, 42′ Kalinic (R), 64′ Kluivert (R), 75′ Pereiro (C), 81′ Mkhitaryan (R) – giocata domenica 1 marzo ore 18

Parma-Spal 0-1: 71′ rig. Petagna – ore 12:30

Milan-Genoa 1-2: 7′ Pandev (G), 41′ Cassata (G), 77′ Ibrahimovic (M) – ore 15

Sampdoria-Hellas Verona 2-1: 32′ aut. Audero (V), 77′, 86′ rig. Quagliarella (S) – ore 15

Udinese-Fiorentina 0-0 – ore 18

Juventus-Inter – ore 20:45

Sassuolo-Brescia – lunedì 9 marzo ore 18:30

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P 1 Lazio 62 26 19 5 2 2 Juventus 60 25 19 3 3 3 Inter 54 24 16 6 2 4 Atalanta 48 25 14 6 5 5 Roma 45 26 13 6 7 6 Napoli 39 26 11 6 9 7 Milan 36 26 10 6 10 8 Hellas Verona 35 25 9 8 8 9 Parma 35 25 10 5 10 10 Bologna 34 26 9 7 10 11 Cagliari 32 25 8 8 9 12 Fiorentina 30 26 7 9 10 13 Sassuolo 29 24 8 5 11 14 Udinese 28 26 7 7 12 15 Torino 27 25 8 3 14 16 Sampdoria 26 25 7 5 13 17 Genoa 25 26 6 7 13 18 Lecce 25 26 6 7 13 19 Spal 18 26 5 3 18 20 Brescia 16 25 4 4 17

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 26° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES. 1 Ciro Immobile

(Lazio) 27 26 2 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 21 21 3 Romelu Lukaku

(Inter) 17 24 4 Joao Pedro

(Cagliari) 16 25 5 Josip Ilicic

(Atalanta) 15 21 6 Luis Muriel

(Atalanta) 13 22 7 Edin Dzeko

(Roma) 12 25 8 Duvan Zapata

(Atalanta) 11 15 8 Lautaro Martinez

(Inter) 11 21 8 Francesco Caputo

(Sassuolo) 11 22 8 Andrea Petagna

(Spal) 11 25 12 Arkadiusz Milik

(Napoli) 9 16 12 Domenico Berardi

(Sassuolo) 9 19 12 Fabio Quagliarella

(Sampdoria) 9 21 12 Andrea Belotti

(Torino) 9 23

