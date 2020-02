Risultati 24° Giornata Serie A e Classifica 16-2-2020: Juventus-Brescia 2-0, Sampdoria-Fiorentina 1-5, Sassuolo-Parma 0-1

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 24^ Giornata di campionato

Potrebbe essere una giornata assolutamente decisiva oggi, visto che la 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno, ha regalato tanti gol, risultati importanti e incroci fondamentali, che hanno sconvolto la classifica.

Ad aver aperto le danze la vittoria del Lecce nello scontro diretto contro la Spal nel primo anticipo del sabato. Terza vittoria consecutiva per i pugliesi e terza sconfitta consecutiva per i ferraresi.

A seguire, il clamoroso colpaccio del Genoa a Bologna, anche a causa delle espulsioni di Jerdy Schouten e Stefano Denswil. Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile consecutivo per i liguri, che fermano i felsinei dopo tre vittorie consecutive.

In serata, poi, la vittoria in rimonta dell’Atalanta nello scontro diretto contro la Roma. Seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi, che racimolano il quarto risultato utile consecutivo mandando i giallorossi in crisi con la terza sconfitta consecutiva.

La domenica è iniziata con il pareggio tra Udinese e Hellas Verona. Secondo pareggio consecutivo per i friulani, che non vincono da un mese e mezzo, mentre gli scaligeri collezionano il nono risultato utile consecutivo.

Succede di tutto nelle partite del pomeriggio, a cominciare dalla vittoria della Fiorentina sul campo della Sampdoria con le espulsioni di Nicola Murru e Milan Badelj, l’autogol di Morten Thorsby e ben due rigori e le doppiette di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. I toscani tornano alla vittoria dopo due sconfitte consecutive fermando i liguri dopo la vittoria della scorsa settimana.

Torna alla vittoria anche la Juventus, che batte in casa il Brescia, in dieci per l’espulsione di Florian Ayè. I bianconeri provano ad approfittare del calendario favorevole, inguaiando inoltre i lombardi, che non vincono da quasi due mesi.

Infine, il Parma si aggiudica il derby emiliano battendo il Sassuolo. I ducali tornano alla vittoria dopo due partite frenando la rincorsa dei neroverdi dopo quattro risultati utili consecutivi.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 24° GIORNATA DI SERIE A

Lecce-Spal 2-1: 41′ rig. Mancosu (L), 47′ Petagna (S), 66′ Majer (L) – giocata sabato 15 ore 15

Bologna-Genoa 0-3: 28′ Soumaoro, 44′ Sanabria, 90′ rig. Criscito – giocata sabato 15 ore 18

Atalanta-Roma 2-1: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino (A), 59′ Pasalic (A) – giocata sabato 15 ore 20:45

Udinese-Hellas Verona 0-0 – ore 12:30

Juventus-Brescia 2-0: 39′ Dybala, 75′ Cuadrado

Sampdoria-Fiorentina 1-5: 8′ aut. Thorsby (F), 14′ rig., 58′ Vlahovic (F), 40′ rig., 78′ Chiesa (F), 91′ Gabbiadini (S)

Sassuolo-Parma 0-1: 25′ Gervinho

Cagliari-Napoli – ore 18:00

Lazio-Inter – ore 20:45

Milan-Torino – lunedì 17 ore 20:45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P 1 Juventus 57 24 18 3 3 2 Inter 54 23 16 6 1 3 Lazio 53 23 16 5 2 4 Atalanta 45 24 13 6 5 5 Roma 39 24 11 6 7 6 Hellas Verona 35 24 9 8 7 7 Parma 35 24 10 5 9 8 Bologna 33 24 9 6 9 9 Cagliari 32 23 8 8 7 10 Milan 32 23 9 5 9 11 Napoli 30 23 8 6 9 12 Sassuolo 29 24 8 5 11 13 Fiorentina 28 24 7 7 10 14 Torino 27 23 8 3 12 15 Udinese 26 24 7 5 12 16 Lecce 25 24 6 7 11 17 Sampdoria 23 24 6 5 13 18 Genoa 22 24 5 7 12 19 Brescia 16 24 4 4 16 20 Spal 15 24 4 3 17

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 24° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES. 1 Ciro Immobile

(Lazio) 25 23 2 Cristiano Ronaldo

(Juventus) 20 20 3 Romelu Lukaku

(Inter) 17 23 4 Josip Ilicic

(Atalanta) 14 20 4 Joao Pedro

(Cagliari) 14 23 6 Luis Muriel

(Atalanta) 12 21 7 Lautaro Martinez

(Inter) 11 20 7 Francesco Caputo

(Sassuolo) 11 22 7 Edin Dzeko

(Roma) 11 24 10 Arkadiusz Milik

(Napoli) 9 14 10 Domenico Berardi

(Sassuolo) 9 19 10 Andrea Belotti

(Torino) 9 21 10 Andrea Petagna

(Spal) 9 23 14 Duvan Zapata

(Atalanta) 8 14 14 Andreas Cornelius

(Parma) 8 17

