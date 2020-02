Risultati 23° Giornata Serie A e Classifica 9-2-2020: Napoli-Lecce 2-3, Brescia-Udinese 1-1, Genoa-Cagliari 1-0

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 23^ Giornata di campionato

Giornata pazza e piena di risultati clamorosi la 23° giornata di Serie A, 4° turno del girone di ritorno, tra le big che perdono e imprevedibili rimonte.

Ad aver aperto le danze nell’anticipo del venerdì la clamorosa vittoria del Bologna a Roma, grazie alla doppietta di Moussa Barrow e l’espulsione di Bryan Cristante. E’ crisi per i giallorossi, che collezionano la seconda sconfitta consecutiva, mentre i felsinei volano con la terza vittoria consecutiva.

Il sabato di calcio è iniziato con la vittoria in rimonta dell’Atalanta sul campo della Fiorentina. Terzo risultato utile consecutivo per i bergamaschi, seconda sconfitta consecutiva per i toscani.

Poi, ecco la seconda rimonta di giornata, quella della Sampdoria a Torino con la doppietta di Gaston Ramirez e l’espulsione di Armando Izzo. I liguri tornano a fare punti dopo tre partite, rovinando i granata con la quarta sconfitta consecutiva.

Ma non è finita qui, perché a chiudere il sabato è la terza rimonta, quella più clamorosa, visto che il Verona ha battuto la Juventus dopo il vantaggio iniziale dei campioni in carica. Ottavo risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che sanciscono la seconda sconfitta nelle ultime tre partite dei bianconeri.

Altro giorno, altra rimonta. Così è iniziata la domenica di calcio italiano, visto che il Sassuolo ha avuto la meglio della Spal sempre in rimonta. Seconda vittoria consecutiva e quarto risultato utile consecutivo per i neroverdi, che inguaiano i ferraresi con la terza sconfitta consecutiva.

Succede di tutto anche nelle partite del pomeriggio, a cominciare dalla vittoria del Lecce a Napoli con doppietta di Gianluca Lapadula. Seconda vittoria consecutiva per i pugliesi, che fermano i partenopei dopo due vittorie consecutive.

Torna alla vittoria anche il Genoa, che batte il Cagliari. I liguri non vincevano da quattro partite e certificano la crisi dei sardi, che ormai non vincono da sette partite.

Infine, solo un pareggio tra Brescia e Udinese. I lombardi tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, così come i friulani, che arrivavano da tre sconfitte consecutive.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 23° GIORNATA DI SERIE A

Roma-Bologna 2-3: 16′ Orsolini (B), 22′ aut. Denswil (R), 26′, 51′ Barrow (B), 72′ Mkhitaryan (R) – venerdì 7 ore 20:45

Fiorentina-Atalanta 1-2: 32′ Chiesa (F), 49′ Zapata (A), 72′ Malinovskyi (A) – giocata sabato 8 ore 15

Torino-Sampdoria 1-3: 55′ Verdi (T), 70′, 75′ Ramirez (S), 79′ rig. Quagliarella (S) – giocata sabato 8 ore 18

Hellas Verona-Juventus 2-1: 65′ Ronaldo (J), 76′ Borini (V), 86′ rig. Pazzini (V) – giocata sabato 8 ore 20:45

Spal-Sassuolo 1-2: 23′ Bonifazi (Sp), 65′ rig. Caputo (Sa), 90′ Boga (Sa) – ore 12:30

Brescia-Udinese 1-1: 81′ Bisoli (B), 92′ De Paul (U)

Genoa-Cagliari 1-0: 43′ Pandev

Napoli-Lecce 2-3: 29′, 61′ Lapadula (L), 48′ Milik (N), 82′ Mancosu (L), 90′ Callejon (N)

Parma-Lazio – ore 18

Inter-Milan – ore 20:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 23° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

Juventus 54

Inter 51

Lazio 50

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Parma 32

Milan 32

Cagliari 32

Napoli 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina 25

Udinese 25

Sampdoria 23

Lecce 22

Genoa 19

Brescia 16

Spal 15

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 23° GIORNATA

Immobile 25

Cristiano Ronaldo 20

Lukaku 16

Ilicic, Joao Pedro 14

Muriel 12

Caputo, Lautaro Martinez 11

Dzeko 10

