Risultati 22° Giornata Serie A e Classifica 2-2-2020: Lazio-Spal 5-1, Atalanta-Genoa 2-2, Milan-Verona 1-1

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 22^ Giornata di campionato

La 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno, non ha deluso le aspettative, regalando tanti gol, grandissimo spettacolo e divertimento, ma soprattutto risultati importanti, in attesa dei posticipi.

Ad aver aperto le danze la vittoria in rimonta del Bologna contro il Brescia nel primo anticipo del sabato. Seconda vittoria consecutiva per i felsinei e seconda sconfitta consecutiva per i lombardi.

E’ successo di tutto nel secondo anticipo del sabato, visto che il Parma ha rimontato pareggiando a Cagliari, sfruttando il rigore sbagliato da Joao Pedro. Terzo pareggio consecutivo per i sardi, che non vincono da quasi due mesi e secondo risultato utile consecutivo per gli emiliani.

Clamorosa debacle per la Roma, che ha perso pesantemente sul campo del Sassuolo con protagonista assoluto Ciccio Caputo, espulso Lorenzo Pellegrini. Il terzo risultato utile consecutivo degli emiliani ferma i giallorossi dopo due risultati utili consecutivi.

E’ un’altra doppietta, questa volta di Cristiano Ronaldo, a regalare la vittoria alla Juventus, che ha strapazzato la Fiorentina nell’anticipo della mattina. I bianconeri tornano a fare punti dopo la sconfitta di sette giorni fa, fermando i toscani dopo quattro risultati utili consecutivi.

Festa del gol nel pomeriggio, a cominciare dalla schiacciante vittoria della Lazio, che distrugge la Spal con gli show di Ciro Immobile e Felipe Caicedo. I biancocelesti tornano alla vittoria dopo il pareggio della scorsa settimana, inguaiando i ferraresi con la seconda sconfitta consecutiva.

Solo un pareggio tra Milan e Verona, nonostante l’espulsione di Sofiane Amrabat e i tanti pali da una parte e dall’altra. Quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri e sesto risultato utile consecutivo per i veneti.

Infine, pareggio rocambolesco anche tra Atalanta e Genoa, che ha resistito in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Valon Behrami per doppia ammonizione. Tornano a fare punti entrambe le squadre dopo le sconfitte della scorsa settimana.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 22° GIORNATA DI SERIE A

Bologna-Brescia 2-1: 36′, rig. Torregrossa (BR), 43′ Orsolini (BO), 89′ Bani (BO) – giocata sabato 1 ore 15:00

Cagliari-Parma 2-2: 19′ Joao Pedro (C), 42′ Kucka (P), 54′ Simeone (C), 94′ Cornelius (P) – giocata sabato 1 ore 18:00

Sassuolo-Roma 4-2: 7′, 16′ Caputo (S), 26′ Djuricic (S), 55′ Dzeko (R), 73′ rig. Veretout (R), 75′ Boga (S) – giocata sabato 1 ore 20:45

Juventus-Fiorentina 3-0: 40′ rig., 81′ rig. Cristiano Ronaldo, 91′ De Ligt – ore 12:30

Atalanta-Genoa 2-2: 13′ Toloi (A), 19′ rig. Criscito (G), 33′ Sanabria (G), 35′ Ilicic (A)

Lazio-Spal 5-1: 3′, 29′ Immobile (L), 16′, 38′ Caicedo (L), 58′ Adekanye (L), 65′ Missiroli (S)

Milan-Hellas Verona 1-1: 13′ Faraoni, 29′ Calhanoglu

Lecce-Torino – ore 18:00

Udinese-Inter – ore 20:45

Sampdoria-Napoli – lunedì 3 ore 20:45

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 54 22 17 3 2 43 21 22 2 Lazio 49 21 15 4 2 52 20 32 3 Inter 48 21 14 6 1 42 18 24 4 Atalanta 39 22 11 6 5 59 30 29 5 Roma 39 22 11 6 5 40 27 13 6 Milan 32 22 9 5 8 23 27 -4 7 Cagliari 32 22 8 8 6 38 34 4 8 SSD Parma 32 22 9 5 8 31 29 2 9 Hellas 30 21 8 6 7 26 23 3 10 Bologna 30 22 8 6 8 34 34 0 11 Napoli 27 21 7 6 8 30 29 1 12 Torino 27 21 8 3 10 26 35 -9 13 Sassuolo 26 22 7 5 10 36 37 -1 14 Fiorentina 25 22 6 7 9 25 32 -7 15 Udinese 24 21 7 3 11 19 33 -14 16 Sampdoria 20 21 5 5 11 20 33 -13 17 Lecce 16 21 3 7 11 23 42 -19 18 Genoa 16 22 3 7 12 23 43 -20 19 Brescia 15 22 4 3 15 20 41 -21 20 Spal 15 22 4 3 15 16 38 -22

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 22° GIORNATA

1 Ciro Immobile Ciro Immobile (Lazio) 25

2 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (Juventus) 19

3 Joao Pedro Joao Pedro (Cagliari) 14

4 Romelu Lukaku Romelu Lukaku (Inter) 14

5 Josip Ilicic Josip Ilicic (Atalanta) 14

6 Luis Muriel Luis Muriel (Atalanta) 12

7 Lautaro Martinez Lautaro Martinez (Inter) 11

8 Francesco Caputo Francesco Caputo (Sassuolo) 10

9 Edin Dzeko Edin Dzeko (Roma) 10

10 Domenico Berardi Domenico Berardi (Sassuolo) 9

11 Andrea Belotti Andrea Belotti (Torino) 9

12 Andreas Cornelius Andreas Cornelius (SSD Parma) 8

13 Andrea Petagna Andrea Petagna (Spal) 8

