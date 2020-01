Risultati 21° Giornata Serie A e Classifica 26-1-2020: Verona-Lecce 3-0, Parma-Udinese 2-0 e Sampdoria-Sassuolo 0-0

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 21^ Giornata di campionato

E’ festa del gol nella 21° giornata di Serie A, 2° turno del girone di ritorno, a partire dagli anticipi, ma aspettando con ansia i due big match, in programma nei posticipi.

Ad aver aperto le danze la vittoria del Milan a Brescia nel derby lombardo. Terza vittoria consecutiva per i rossoneri, che certificano la crisi dei cugini, che non vincono da cinque partite.

Altro derby, questa volta emiliano-romagnolo, e vittoria del Bologna a Ferrara contro la Spal. Secondo risultato utile consecutivo per i felsinei, che fermano i ferraresi dopo la vittoria della scorsa settimana.

Solo un pareggio senza reti tra Fiorentina e Genoa, anche grazie al rigore di Mimmo Criscito parato da Bartolomeiusz Dragowski. Terzo risultato utile consecutivo per i toscani, tornano a fare punti i liguri dopo due sconfitte consecutive.

Super vittoria e umiliazione al Torino da parte dell’Atalanta, grazie alla tripletta di Josip Ilicic, alla doppietta di Luis Muriel e alle espulsione di Sasa Lukic e Armando Izzo. Seconda sconfitta consecutiva per i granata, mentre i bergamaschi tornano alla vittoria dopo la clamorosa debacle inaspettata dello scorso turno.

La domenica di calcio è iniziata con il pareggio tra Inter e Cagliari con espulsione per Lautaro Martinez. Terzo pareggio consecutivo per i nerazzurri e secondo pareggio consecutivo per i sardi.

Nelle gare del pomeriggio, il Parma vince in casa contro l’Udinese. Gli emiliani tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana, inguaiando i friulani con la seconda sconfitta consecutiva.

Troppo Verona contro il Lecce, anche a causa dell’espulsione di Cristian Dell’Orco. Quinto risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che certificano la crisi dei pugliesi, che non vincono ormai da sei partite.

Infine, non basta l’espulsione di Federico Peluso alla Sampdoria, che pareggia in casa contro il Sassuolo. Secondo risultato utile consecutivo per gli emiliani, mentre i liguri tornano a respirare dopo la sconfitta della scorsa settimana.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 21° GIORNATA DI SERIE A

Brescia-Milan 0-1: 71′ Rebic – giocata venerdì 24 ore 20:45

Spal-Bologna 1-3: 23′ rig. Petagna (S), 24′ aut. Vicari (B), 59′ Barrow (B), 63′ Poli (B) – giocata sabato 25 ore 15:00

Fiorentina-Genoa 0-0 – giocata sabato 25 ore 18:00

Torino-Atalanta 0-7: 17′, 53′, 54′ Ilicic, 29′ Gosens, 46′ rig. Duvan Zapata, 86′ rig., 88′ Muriel – giocata sabato 25 ore 20:45

Inter-Cagliari 1-1: 29′ Lautaro Martinez (I), 78′ Nainggolan (C) – ore 12:30

Hellas Verona-Lecce 3-0: 19′ Dawidowicz, 34′ Pessina, 87′ rig. Pazzini

Parma-Udinese 2-0: 19′ Gagliolo, 34′ Kulusevski

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Roma-Lazio – ore 18:00

Napoli-Juventus – ore 20:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 21° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 51 20 16 3 1 39 19 20 2 Inter 48 21 14 6 1 42 18 24 3 Lazio 45 19 14 3 2 46 18 28 4 Atalanta 38 21 11 5 5 57 28 29 5 Roma 38 20 11 5 4 37 22 15 6 Milan 31 21 9 4 8 22 26 -4 7 Cagliari 31 21 8 7 6 36 32 4 8 SSD Parma +3 31 21 9 4 8 29 27 2 9 +2 Hellas +3 29 20 8 5 7 24 22 2 10 -1 Torino 27 21 8 3 10 26 35 -9 11 -1 Bologna 27 21 7 6 8 32 33 -1 12 Fiorentina 25 21 6 7 8 25 29 -4 13 Napoli 24 20 6 6 8 28 28 0 14 Udinese 24 21 7 3 11 19 33 -14 15 Sassuolo +1 23 21 6 5 10 32 35 -3 16 Sampdoria +1 20 21 5 5 11 20 33 -13 17 Lecce 16 21 3 7 11 23 41 -18 18 Genoa 15 21 3 6 12 21 41 -20 19 Brescia 15 21 4 3 14 19 39 -20 20 Spal 15 21 4 3 14 15 33 -18

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 21° GIORNATA

1 Ciro Immobile Ciro Immobile (Lazio) 23

2 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (Juventus) 16

3 Romelu Lukaku Romelu Lukaku (Inter) 14

4 Joao Pedro Joao Pedro (Cagliari) 13

5 Josip Ilicic Josip Ilicic (Atalanta) 13

6 Luis Muriel Luis Muriel (Atalanta) 12

7 Lautaro Martinez Lautaro Martinez (Inter) 11

8 Andrea Belotti Andrea Belotti (Torino) 9

9 Domenico Berardi Domenico Berardi (Sassuolo) 9

10 Andrea Petagna Andrea Petagna (Spal) 8

11 Francesco Caputo Francesco Caputo (Sassuolo) 8

12 Edin Dzeko Edin Dzeko (Roma) 8

13 Andreas Cornelius Andreas Cornelius (SSD Parma) 7

14 Robin Gosens Robin Gosens (Atalanta) 7

15 Duvan Zapata Duvan Zapata (Atalanta) 7

16 Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik (Napoli) 7

