Risultati 20° Giornata Serie A e Classifica 19-1-2020: solo pareggi in Lecce-Inter, Bologna-Verona e Brescia-Cagliari

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 20^ Giornata di campionato

Il girone di ritorno si apre con tantissimi gol in questa 20° giornata di Serie A, che delinea una classifica sicuramente interessante e un campionato molto equilibrato.

Ad aver aperto le danze è stata la vittoria schiacciante della Lazio in casa contro la Sampdoria grazie alla tripletta di Ciro Immobile, oltre all’espulsione di Julien Chabot. E’ l’undicesima vittoria consecutiva in campionato per i biancocelesti, che fermano i liguri dopo due risultati utili consecutivi.

Poi, il Sassuolo ha vinto in rimonta in casa contro il Torino. Gli emiliani ritornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, frenando i granata dopo due vittorie consecutive.

Colpaccio della Fiorentina a Napoli. Terza sconfitta consecutiva per i partenopei, mentre seconda vittoria consecutiva per i viola.

La domenica di calcio italiano è iniziata con la vittoria in rimonta del Milan in casa contro l’Udinese grazie alla doppietta di Ante Rebic. Seconda vittoria consecutiva in campionato per i rossoneri, che fermano i friulani dopo tre vittorie consecutive.

Nelle gare in contemporanea del pomeriggio succede di tutto nel rocambolesco pareggio tra Brescia e Cagliari, con le doppiette di Joao Pedro e Ernesto Torregrossa, oltre all’espulsione di Mario Balotelli per doppia ammonizione. I lombardi tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, così come i sardi, che non muovevano la propria classifica a causa di quattro sconfitte consecutive nell’ultimo mese e mezzo.

Gioie e dolori per il Bologna, che pareggia in casa contro il Verona, che approfitta della giornata pazza di Mattia Bani. I felsinei cancellano la sconfitta della scorsa settimana, mentre quarto risultato utile consecutivo per gli scaligeri.

Infine, l’Inter non va oltre il pareggio a Lecce. Secondo pareggio consecutivo in campionato per i nerazzurri, mentre i pugliesi tornano a fare punti dopo quattro sconfitte consecutive.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 20° GIORNATA DI SERIE A

Lazio-Sampdoria 5-1: 7′ Caicedo (L), 17′ rig., 20′, 65′ rig. Immobile (L), 54′ Bastos (L), 70′ Linetty (S) – sabato 18 ore 15:00

Sassuolo-Torino 2-1: 20′ aut. Locatelli (T), 61′ Boga (S), 73′ Berardi (S) – sabato 18 ore 18:00

Napoli-Fiorentina 0-2: 26′ Chiesa, 74′ Vlahovic – sabato 18 ore 20:45

Milan-Udinese 3-2: 6′ Stryger-Larsen (U), 48′, 93′ Rebic (M), 72′ Theo Hernandez (M), 85′ Lasagna (U) – ore 12:30

Bologna-Hellas Verona 1-1: 21′ Bani (B), 81′ Borini (V)

Brescia-Cagliari 2-2: 21′, 68′ rig. Joao Pedro (C), 27′, 49′ Torregrossa (B)

Lecce-Inter 1-1: 72′ Bastoni (I), 77′ Mancosu (L)

Genoa-Roma – ore 18:00

Juventus-Parma – ore 20:45

Atalanta-Spal – lunedì 20 ore 20:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 20° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Juventus 48 19 15 3 1 37 18 19

2 Inter 47 20 14 5 1 40 16 24

3 Lazio 45 19 14 3 2 46 18 28

4 Atalanta 35 19 10 5 4 49 26 23

5 Roma 35 19 10 5 4 34 21 13

6 Cagliari 30 20 8 6 6 34 30 4

7 Milan 28 20 8 4 8 21 26 -5

8 SSD Parma 28 19 8 4 7 26 25 1

9 Torino 27 20 8 3 9 26 28 -2

10 Bologna 26 20 7 5 8 29 31 -2

11 Hellas 25 19 7 4 8 21 22 -1

12 Fiorentina 24 20 6 6 8 25 29 -4

13 Napoli 24 20 6 6 8 28 28 0

14 Udinese 24 20 7 3 10 19 31 -12

15 Sassuolo 22 20 6 4 10 32 35 -3

16 Sampdoria 19 20 5 4 11 20 33 -13

17 Lecce 16 20 3 7 10 22 38 -16

18 Brescia 15 20 4 3 13 18 37 -19

19 Genoa 14 19 3 5 11 20 38 -18

20 Spal 12 19 3 3 13 12 29 -17

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 20° GIORNATA

1 Ciro Immobile Ciro Immobile (Lazio) 23

2 Romelu Lukaku Romelu Lukaku (Inter) 14

3 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (Juventus) 14

4 Joao Pedro Joao Pedro (Cagliari) 13

5 Luis Muriel Luis Muriel (Atalanta) 10

6 Lautaro Martinez Lautaro Martinez (Inter) 10

7 Andrea Belotti Andrea Belotti (Torino) 9

8 Josip Ilicic Josip Ilicic (Atalanta) 9

9 Domenico Berardi Domenico Berardi (Sassuolo) 9

10 Francesco Caputo Francesco Caputo (Sassuolo) 8

11 Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik (Napoli) 7

12 Edin Dzeko Edin Dzeko (Roma) 7

©RIPRODUZIONE RISERVATA