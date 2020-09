Risultati 2° Giornata Serie A e Classifica 27-9-2020

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 2^ Giornata di campionato

E’ successo di tutto e di più nella seconda giornata di Serie A, una vera e propria festa del gol, caratterizzata da rimonte e contro rimonte, in attesa dei posticipi.

Ad aver aperto le danze il meraviglioso esordio dell’Atalanta, che ha vinto a Torino, nonostante la doppietta di Andrea Belotti. Inizio incredibile per i bergamaschi, che deprimono i granata con la seconda sconfitta consecutiva.

Poi, la Lazio ha vinto a Cagliari nella sua prima uscita stagionale. I sardi si fermano dopo il punto del primo turno, mentre i biancocelesti sono sembrati già in ottimo condizione.

Ma la vera prima sorpresa è la clamorosa rimonta del Benevento, capace di ribaltare il doppio svantaggio iniziale alla Sampdoria grazie alla doppietta di capitan Luca Caldirola. Esordio da sogno per i sanniti, che mettono in difficoltà i liguri con la seconda sconfitta consecutiva.

Da una rimonta ad una rimonta e contro rimonta, quella dell’Inter, all’esordio stagionale, in casa contro una meravigliosa Fiorentina, che ha sporcato la propria prestazione anche a causa dell’autogol di Federico Ceccherini. Tante difficoltà per i nerazzurri, ma anche una vittoria da grande squadra, soprattutto contro avversari che arrivavano da una vittoria alla prima di campionato.

La domenica di calcio è iniziata con la vittoria del Sassuolo sul campo dello Spezia, in cui sono stati annullati tre gol a Francesco Caputo. Secondo risultato utile consecutivo per gli emiliani, esordio amaro per i liguri.

Infine, il Verona batte l’Udinese. Seconda vittoria consecutiva per i veneti, mentre esordio amaro per i friuliani.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 2° GIORNATA DI SERIE A

Torino-Atalanta 2-4: 11′, 43′ Belotti (T), 13′ Gomez (A), 21′ Muriel (A), 42′ Hateboer (A), 54′ De Roon (A) – giocata sabato 26 ore 15

Cagliari-Lazio 0-2: 4′ Lazzari, 74′ Immobile – giocata sabato 26 ore 18

Sampdoria-Benevento 2-3: 8′ Quagliarella (S), 18′ Colley (A), 33′, 72′ Caldirola (B), 88′ Letizia (B) – giocata sabato 26 ore 18

Inter-Fiorentina 4-3: 3′ Kouame (F), 47′ Lautaro Martinez (I), 52′ aut. Ceccherini (I), 57′ Castrovilli (F), 63′ Chiesa (F), 87′ Lukaku (I), 89′ D’Ambrosio (I) – giocata sabato ore 20:45

Spezia-Sassuolo 1-4: 12′ Djuricic (Sa), 30′ Galabinov (Sp), 64′ rig. Berardi (Sa), 66′ Defrel (Sa), 76′ Caputo (Sa) – ore 12:30

Hellas Verona-Udinese 1-0: 57′ Favilli

Crotone-Milan – ore 18

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

Napoli-Genoa – ore 18

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

Roma-Juventus – ore 20:45

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

Bologna-Parma – lunedì 28 ore 20:45

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK QUI SOTTO:

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 2° GIORNATA DI SERIE A

VISITARE IL SITO UFFICIALE DELLA LEGA SERIE A PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLE PARTITE

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

POSIZIONE P.TI G V N P

1 Hellas Verona 6 2 2 0 0

2 Sassuolo 4 2 1 1 0

3 Genoa 3 1 1 0 0

4 Juventus 3 1 1 0 0

5 Atalanta 3 1 1 0 0

6 Lazio 3 1 1 0 0

6 Milan 3 1 1 0 0

6 Napoli 3 1 1 0 0

9 Inter 3 1 1 0 0

10 Benevento 3 1 1 0 0

11 Fiorentina 3 2 1 0 1

12 Cagliari 1 2 0 1 1

13 Udinese 0 1 0 0 1

14 Bologna 0 1 0 0 1

14 Parma 0 1 0 0 1

16 Crotone 0 1 0 0 1

16 Spezia 0 1 0 0 1

18 Roma 0 1 0 0 1

19 Torino 0 2 0 0 2

20 Sampdoria 0 2 0 0 2

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 2° GIORNATA

POSIZIONE RETI PRES.

1 Luca Caldirola

(Benevento) 2 1

1 Zlatan Ibrahimovic

(Milan) 2 1

1 Andrea Belotti

(Torino) 2 2

1 Gaetano Castrovilli

(Fiorentina) 2 2

5 Leonardo Bonucci

(Juventus) 1 1

5 Danilo D’Ambrosio

(Inter) 1 1

5 Marten De Roon

(Atalanta) 1 1

5 Mattia Destro

(Genoa) 1 1

5 Andrea Favilli

(Hellas Verona) 1 1

5 Andrey Galabinov

(Spezia) 1 1

5 Alejandro Gomez

(Atalanta) 1 1

5 Hans Hateboer

(Atalanta) 1 1

5 Ciro Immobile

(Lazio) 1 1

5 Lorenzo Insigne

(Napoli) 1 1

5 Dejan Kulusevski

(Juventus) 1 1

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS