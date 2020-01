Risultati 19° Giornata Serie A e Classifica 12-1-2020: manita Sampdoria, vincono Fiorentina e Torino

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 19^ Giornata di campionato

In attesa di scoprire chi è campione d’Inverno con il posticipo di questa sera, la 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno, ha regalato sicuramente tanti gol e risultati assolutamente fondamentali per l’evoluzione della classifica.

Ad aver aperto i giochi è stata la vittoria del Milan a Cagliari. I rossoneri sono tornati alla vittoria dopo due partite, evidenziando la crisi dei sardi con la quarta sconfitta consecutive.

Poi, il Napoli non è riuscito a fermare la Lazio. I biancocelesti hanno collezionato la decima vittoria consecutiva, mentre i partenopei hanno registrato la seconda sconfitta consecutiva.

Il sabato si è concluso con il pareggio tra Inter e Atalanta nell’ultimo anticipo, in cui Samir Handanovic ha parato un rigore a Luis Muriel. Entrambe le squadre hanno frenato dopo due vittorie consecutive.

La domenica di calcio è iniziata con la vittoria dell’Udinese contro il Sassuolo. Terza vittoria consecutiva dei friulani e terza sconfitta consecutiva per gli emiliani.

Nelle gare in contemporanea del pomeriggio grandissima vittoria in rimonta della Sampdoria in casa contro il Brescia nello scontro diretto per la salvezza grazie alla doppietta di Fabio Quagliarella. I liguri tornano alla vittoria dopo due partite, affondando i lombardi, che non vincono ormai da quattro partite.

Vittoria di importanza vitale per la Fiorentina, che vince lo scontro diretto per la salvezza contro la Spal. Prima vittoria con il nuovo allenatore per i gigliati, che affondano i ferraresi con la seconda sconfitta consecutiva.

Infine, il Torino batte il Bologna. Seconda vittoria consecutiva per i granata, che fermano i felsinei dopo tre risultati utili consecutivi.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 19° GIORNATA DI SERIE A

Cagliari-Milan 0-2: 46′ Leao, 64′ Ibrahimovic – giocata sabato 11 ore 15:00

Lazio-Napoli 1-0: 82′ Immobile – giocata sabato 11 ore 18:00

Inter-Atalanta 1-1: 4′ Lautaro Martinez (I), 75′ Gosens (A) – giocata sabato 11 ore 20:45

Udinese-Sassuolo 3-0: 14′ Okaka, 68′ Sema, 91′ De Paul – ore 12:30

Fiorentina-Spal 1-0: 82′ Pezzella

Sampdoria-Brescia 5-1: 12′ Chancellor (B), 34′ Linetty (S), 48′ Jankto (S), 49′ rig., 92′ Quagliarella (S), 77′ Caprari (S)

Torino-Bologna 1-0: 11′ Berenguer

Hellas Verona-Genoa – ore 18:00

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK

Roma-Juventus – ore 20:45

PER MAGGIORI INFO CLICCARE SUL LINK

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 19° GIORNATA DI SERIE A

PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1 Inter 46 19 14 4 1 40 16 24

2 Juventus 45 18 14 3 1 35 17 18

3 Lazio 42 18 13 3 2 41 17 24

4 Atalanta 35 19 10 5 4 49 26 23

5 Roma 35 18 10 5 3 33 19 14

6 Cagliari 29 19 8 5 6 33 29 4

7 Torino 27 19 8 3 8 25 26 -1

8 Milan 25 19 7 4 8 18 24 -6

9 SSD Parma 25 18 7 4 7 24 25 -1

10 Napoli 24 19 6 6 7 28 26 2

11 Udinese 24 19 7 3 9 17 28 -11

12 Bologna 23 19 6 5 8 28 31 -3

13 Hellas 22 17 6 4 7 19 20 -1

14 Fiorentina 21 19 5 6 8 23 29 -6

15 Sassuolo 19 19 5 4 10 30 34 -4

16 Sampdoria 19 19 5 4 10 19 28 -9

17 Lecce 15 18 3 6 9 22 36 -14

18 Genoa 14 18 3 5 10 19 36 -17

19 Brescia 14 19 4 2 13 17 36 -19

20 Spal 12 19 3 3 13 12 29 -17

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 19° GIORNATA

1 Ciro Immobile Ciro Immobile (Lazio) 20

2 Romelu Lukaku Romelu Lukaku (Inter) 14

3 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo (Juventus) 13

4 Joao Pedro Joao Pedro (Cagliari) 11

5 Lautaro Martinez Lautaro Martinez (Inter) 10

6 Luis Muriel Luis Muriel (Atalanta) 10

7 Andrea Belotti Andrea Belotti (Torino) 9

8 Josip Ilicic Josip Ilicic (Atalanta) 9

9 Domenico Berardi Domenico Berardi (Sassuolo) 8

10 Francesco Caputo Francesco Caputo (Sassuolo) 8

11 Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik (Napoli) 7

12 Edin Dzeko Edin Dzeko (Roma) 7

©RIPRODUZIONE RISERVATA