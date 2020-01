Risultati 18° Giornata Serie A e Classifica 6-1-2020: manita Atalanta, poker Juventus, pareggio Milan

Serie A, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata della 18^ Giornata di campionato

Anno nuovo, ma non vita nuova, visto che il calcio italiano è tornato in auge con la 18° giornata di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno, in un weekend atipico.

Ad aver aperto le danze la vittoria della Lazio a Brescia con doppietta di Ciro Immobile ed espulsione per Andrea Cistana. Nona vittoria consecutiva per i biancocelesti, che rovinano i lombardi con la terza partita senza vittoria.

Poi, il Verona ha vinto lo scontro diretto per la salvezza sul campo della Spal, anche grazie all’espulsione di Senad Tomovic. Secondo risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che fermano l’ultima in classifica dopo la vittoria dello scorso turno.

Altro scontro diretto e altra vittoria importante, questa volta del Genoa in casa contro il Sassuolo. I liguri escono dalla crisi rovinando gli emiliani con la secondo sconfitta consecutiva.

Mentre colpaccio del Torino a Roma con un super Andrea Belotti. I granata tornano alla vittoria dopo un periodo difficile e fermano i giallorossi dopo sei risultati utili consecutivi.

Solo un pareggio beffarda per la nuova Fiorentina a Bologna. I toscani non riescono ad uscire dalla crisi, mentre i felsinei collezionano il terzo risultato utile consecutivo.

Nelle partite del pomeriggio tutto fin troppo facile per l’Atalanta, che distrugge anche il Parma. Seconda vittoria consecutiva per i bergamaschi, che fermano gli emiliani dopo tre risultati utili consecutivi.

Stravince anche la Juventus, che si diverte contro il Cagliari con lo show personale di Cristiano Ronaldo. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri, mentre quarta partita senza vittorie per i sardi.

Infine, altro pareggio in casa per il Milan, questa volta contro la Sampdoria. I rossoneri non vincono da tre partite, mentre i liguri tornano a fare punti dopo il ko dello scorso turno.

I RISULTATI E I MARCATORI DELLA 18° GIORNATA DI SERIE A

Brescia-Lazio 1-2: 18′ Balotelli (B), 42′ rig., 91′ Immobile (L) – giocata domenica 5 ore 12:30

Spal-Hellas Verona 0-2: 14′ Pazzini, 86′ Stepinski – giocata domenica 5 ore 15:00

Genoa-Sassuolo 2-1: 29′ rig. Criscito (G), 33′ Obiang (S), 86′ Pandev (G) – giocata domenica 5 ore 18:00

Roma-Torino 0-2: 47′, 86′ rig. Belotti – giocata domenica 5 ore 20:45

Bologna-Fiorentina 1-1: 27′ Benassi (F), 94′ Orsolini (B) – ore 12:30

Atalanta-Parma 5-0: 11′ Gomez, 34′ Freuler, 43′ Gosens, 60′, 71′ Ilicic

Juventus-Cagliari 4-0: 49′, 67′, 83′ Cristiano Ronaldo, 81′ Higuain

Milan-Sampdoria 0-0

Lecce-Udinese – ore 18:00

Napoli-Inter – ore 20:45

I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DI TUTTE LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA DI SERIE A

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

1. Juventus 18 14 3 1 35:17 45 2. Inter 17 13 3 1 36:14 42 3. Lazio 17 12 3 2 40:17 39 4. Roma 18 10 5 3 33:19 35 5. Atalanta 18 10 4 4 48:25 34 6. Cagliari 18 8 5 5 33:27 29 7. Parma 18 7 4 7 24:25 25 8. Napoli 17 6 6 5 27:22 24 9. Torino 18 7 3 8 24:26 24 10. Bologna 18 6 5 7 28:30 23 11. Verona 17 6 4 7 19:20 22 12. Milan 18 6 4 8 16:24 22 13. Sassuolo 18 5 4 9 30:31 19 14. Udinese 17 5 3 9 13:28 18 15. Fiorentina 18 4 6 8 22:29 18 16. Sampdoria 18 4 4 10 14:27 16 17. Lecce 17 3 6 8 22:35 15 18. Brescia 18 4 2 12 16:31 14 19. Genoa 18 3 5 10 19:36 14 20. Spal 18 3 3 12 12:28 12 Se le squadre a fine stagione finiranno a pari punti a decidere saranno gli scontri diretti.

LA CLASSIFICA MARCATORI DOPO 18° GIORNATA

1. Immobile C. Lazio 19 5 2. Ronaldo C. Juventus 13 2 3. Lukaku R. Inter 12 1 4. Joao Pedro Cagliari 11 1 5. Muriel L. Atalanta 10 0 6. Ilicic J. Atalanta 9 3 7. Belotti A. Torino 9 1 8. Caputo F. Sassuolo 8 4 9. Berardi D. Sassuolo 8 3 10. Martinez L. Inter 8 1 11. Dzeko E. Roma 7 3

