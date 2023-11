Rissa con l’allenatore e torna di corsa in Serie A: a gennaio in prestito per salvare l’Udinese

L’Udinese ha deciso su chi puntare dopo lo scossone della fine dell’esperienza con Sottil e il ritorno di Cioffi sulla panchina bianconera.

Ha iniziato la sua esperienza bis a Udine con un pari. Un pari tanto sofferto tanto importante a Monza: ci ha pensato Lucca a rispondere nella ripresa, dopo un primo tempo molto complesso, alla rete del solito Colpani.

“La prima mi ha soddisfatto – ha detto l’allenatore bianconero – nel secondo tempo abbiamo aggiustato quanto avvenuto nel primo ed era giusto andare ad abbracciarli. Abbiamo soluzioni, competizione e voglia di tirarci fuori il prima possibile“.

Il calendario, però, non aiuta. Seconda trasferta di fila per Cioffi e la sua Udinese attesa sabato sera dalla sfida del Meazza (ore 20.45 in diretta sia su DAZN sia su SKY) contro un Milan con il dente avvelenato: avanti 2-0 a Napoli prima di essere ripreso dagli azzurri e, per un nonnulla, quasi superato allo scadere da Kvara e compagnia.

Cioffi per il momento ha deciso di pungolare i suoi, nessuno ha il posto assicurato, nemmeno Lovric, Thauvin e perfino Samardzic: la visione dell’allenatore toscano è chiara: predilige una costruzione avvolgente anche al costo di sacrificare i giocatori più qualitativi. Si è visto a Monza e potrebbe vedersi anche a Milano contro il Diavolo.

Calciomercato Udinese, eppur si muove

Inevitabilmente la società dovrà fornire dei rinforzi per uscire quanto prima da questa complicata situazione, un inizio campionato a dir poco deludente sta facendo navigare l’Udinese in cattive acque, al terzultimo posto insieme all’Empoli.

Ecco quindi prendere corpo un pensiero stupendo. Almeno nelle intenzioni, un altro acquisto di grido, proprio – ironia della sorte – un ex Milan, passato dalle stelle alle stalle prima di essere ceduto.

Rebic-Besiktas, l’avventura è già al capolinea

Chi pensava che la ventata di novità data dall’addio al Milan e all’Italia potesse fare bene all’attaccante della nazionale croata, si sbagliava di grosso. Sì perché Ante Rebic ha iniziato la sua presenza in Turchia nell’anonimato, proprio come l’ultima parte della sua carriera in rossonero.

Nove partite, nessun gol. E nemmeno assist. Il nulla esiste. Almeno fino a un certo punto, quando si è saputo che l’ex Milan è stato cacciato dall’allenamento, causa atteggiamento indisciplinato, da parte dell’allenatore dei bianconeri Burak Yilmaz, con il quale non ha legato minimamente. Ed è qui che potrebbe entrare in campo l’Udinese, prendendolo a gennaio. Operazione non semplice, ma qualche possibilità c’è.