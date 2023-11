Rischio serio di retrocessione: cacciato l’allenatore di corsa | È finita malissimo

Allenatori in bilico, quello di Rudi Garcia potrebbe non essere l’ultimo esonero fragoroso. Ecco cosa sta succedendo.

Due indizi non faranno una prova, ma dopo la sconfitta di Salerno contro SuperPippo Inzaghi, le dichiarazioni di un Maurizio Sarri ancora una volta con il mal di pancia, hanno fatto un certo effetto.

“Se sapessi che fosse solo colpa mia, me ne andrei. Ma ci sono dei giocatori che non stanno rendendo come lo scorso, quindi qualcosa è successo. O la responsabilità è mia o abbiamo perso di vista chi siamo. Se nei prossimi giorni capirò che il problema sono, farò le mie valutazioni”.

C’è chi l’ha visto come uno stimolo per i giocatori e chi comincia a credere davvero che se la Lazio non dovesse cambiare rotta, la terza stagione di Sarri alla guida del club biancoceleste, finirà molto prima di giugno.

I bookies sembrano seguire questa seconda ipotesi. Le quote su Maurizio Sarri sono crollate. Il suo addio alla panchina biancoceleste durante la pausa natalizia è fissata a 2,75 su Sisal e a 6,50 su Netbet.

I mal di pancia di Sarri

Già questa estate il Comandante biancoceleste aveva esternato i suoi dubbi sulla campagna acquisti della Lazio: voleva dei giocatori, ne sono arrivati altri. Soprattutto non è stato trovato un erede di Milinkovic Savic. Ma neanche lontanamente.

L’inizio campionato, poi, è stato devastante: la Lazio riesce a perdere a Lecce una partita nel finale che sembrava già vinta, e cade anche alla seconda giornata in casa contro il Genoa. Immobile non è quello che tutti conoscono, il Taty Castellanos fa tanto gioco ma non segna, Zaccagni e Felipe Anderson non stanno benissimo. La conseguenza sui risultati è che il Comandante ha già perso sei partite su tredici in campionato. Troppe.

C’è chi dice stop e cambia

Intanto in Spagna è arrivata la decisione definitiva su Paco Lopez, dopo la sconfitta del Granada a Vitoria contro il Deportivo Alaves. Un 3-1 che acuisce la complessa situazione degli andalusi, penultimi in classifica, davanti solo ai cugini dell’Almeria. Così il Granada non poteva fare altro che cambiare allenatore, rendendo nota la rescissione contrattuale di Paco Lopez, proprio lui che ebbe il merito di riportare la squadra Liga dopo la retrocessione in Segunda. Un punto nelle ultime cinque partite, il Granada non poteva fare altro che cambiare.

Sarà Alexander Jesús Medina Reobasco, uruguagio classe 1978, a guidare il club biancorosso da qui al termine della stagione. In carriera ha guidato Nacional, Talleres, Internacional e Velez Sarsfield, la sua ultima squadra tra il 2022 e il 2023. Nel suo palmares da allenatore un Torneo Apertura e un Torneo Intermedio, ai tempi del Nacional, ma è alla sua prima esperienza in Europa.