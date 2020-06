Ripresa Serie B, calendario ufficiale: date e orari partite dalla 29° alla 36° giornata

E’ tutto pronto anche in Serie B per il rush finale del campionato. Dieci giornate, con le ultime due ancora non dotate di orari, in un mese e mezzo e poi playoff e playout. Tutte le gare si giocheranno nel tardo pomeriggio e in serata.

A riaprire le danze saranno Ascoli e Cremonese: le due compagini si sarebbero dovute affrontare il 20 febbraio, ma la partita fu rinviata a causa dell’arrivo dell’epidemia in Italia (il primo focolaio fu a Codogno, a pochi km da Cremona).

Due-tre verdetti sembrano già scritti: al Benevento, primo in classifica con 22 punti di vantaggio sul Frosinone terzo, bastano 8 punti per festeggiare il ritorno in classifica.

In coda sembra ormai deciso il destino per il Livorno, ultimo con 12 punti di ritardo dai playout. A rischio, ma ancora in corsa Trapani e Cosenza.

La seconda promozione diretta sarà probabilmente decisa nelle ultime battute: otto squadre in 9 punti e Crotone e Frosinone favorite con Pordenone e Spezia a fare da mine vaganti. Per playoff e playout sarà lotta serrata.

RECUPERO 25ª GIORNATA, 17 giugno

ASCOLI-CREMONESE (ore 18:30)

29ª GIORNATA, 19-20-21 giugno

SPEZIA-EMPOLI (19 giugno, 17.30)

CROTONE-CHIEVO (sabato 20, 18.00)

LIVORNO-CITTADELLA (sabato 20, 18.00)

TRAPANI-FROSINONE (sabato 20, 18.00)

PESCARA-JUVE STABIA (sabato 20, 18.00)

SALERNITANA-PISA (sabato 20, 18.00)

COSENZA-ENTELLA (sabato 20, 18.00)

PORDENONE-VENEZIA (sabato 20, 20.30)

CREMONESE-BENEVENTO (domenica 21, 18.00)

ASCOLI-PERUGIA (domenica 21, 20.30)

30ª GIORNATA, 26 giugno​

TRAPANI-PORDENONE (18.45)

VENEZIA-ASCOLI (21.00)

EMPOLI-BENEVENTO (21.00)

FROSINONE-CITTADELLA (21.00)

CREMONESE-COSENZA (21.00)

PERUGIA-CROTONE (21.00)

JUVE STABIA-LIVORNO (21.00)

PISA-PESCARA (21.00)

ENTELLA-SALERNITANA (21.00)

CHIEVO-SPEZIA (21.00)

31ª GIORNATA, 29 giugno​

SALERNITANA-CREMONESE (18.45)

ASCOLI-CROTONE (21.00)

PESCARA-EMPOLI (21.00)

CHIEVO-FROSINONE (21.00)

BENEVENTO-JUVE STABIA (21.00)

CITTADELLA-PERUGIA ( 21.00)

SPEZIA-PISA (21.00)

COSENZA-TRAPANI (21.00)

LIVORNO-VENEZIA (21.00)

PORDENONE-ENTELLA (21.00)

32ª GIORNATA, 3 luglio​

PISA-CITTADELLA (18.45)

COSENZA-ASCOLI (21.00)

CROTONE-BENEVENTO (21.00)

ENTELLA-CHIEVO (21.00)

VENEZIA-EMPOLI (21.00)

SALERNITANA-JUVE STABIA (21.00)

TRAPANI-LIVORNO (21.00)

CREMONESE-PESCARA (21.00)

PERUGIA-PORDENONE (21.00)

FROSINONE-SPEZIA (21.00)

33ª GIORNATA, 10 luglio

JUVE STABIA-ENTELLA (18.45)

SPEZIA-COSENZA (21.00)

LIVORNO-CREMONESE (21.00)

CITTADELLA-CROTONE (21.00)

EMPOLI-FROSINONE (21.00)

PESCARA-PERUGIA (21.00)

PORDENONE-PISA (21.00)

ASCOLI-SALERNITANA (21.00)

CHIEVO-TRAPANI (21.00)

BENEVENTO-VENEZIA (21.00)

34ª GIORNATA, 13 luglio

COSENZA-PERUGIA (18.45)

TRAPANI-BENEVENTO (21.00)

CREMONESE-CHIEVO (21.00)

SALERNITANA-CITTADELLA (21.00)

ASCOLI-EMPOLI (21.00)

FROSINONE-JUVE STABIA (21.00)

VENEZIA-PESCARA (21.00)

ENTELLA-PISA (21.00)

CROTONE-PORDENONE (ore 21.00)

LIVORNO-SPEZIA (21.00)

35ª GIORNATA, 17 luglio

PESCARA-FROSINONE (18.45)

CITTADELLA-ASCOLI (21.00)

JUVE STABIA-CHIEVO (21.00)

PORDENONE-COSENZA (21.00)

PERUGIA-CREMONESE (21.00)

BENEVENTO-LIVORNO (21.00)

CROTONE-SALERNITANA (21.00)

PISA-TRAPANI (ore 21.00)

SPEZIA-VENEZIA (ore 21.00)

EMPOLI-ENTELLA (ore 21.00)

36ª GIORNATA, 24 luglio

LIVORNO-CROTONE (18.45)

FROSINONE-BENEVENTO (21.00)

CHIEVO-CITTADELLA (21.00)

SALERNITANA-EMPOLI (21.00)

VENEZIA-JUVE STABIA (21.00)

ENTELLA-PERUGIA (21.00)

TRAPANI-PESCARA (21.00)

COSENZA-PISA (21.00)

ASCOLI-PORDENONE (21.00)

CREMONESE-SPEZIA (21.00)

