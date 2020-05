Ripresa Serie A: Comitato Tecnico Scientifico approva protocolli FIGC per partite

Il Comitato Tecnico Scientifico del Governo ha approvato i protocolli del Comitato Scientifico della FIGC per le norme medico-sanitarie relative alla ripresa delle partite: la quarantena di squadra resta di due settimane in caso di positività

Manca pochissimo e sapremo il futuro del calcio italiano. Eppure, tutto sembra andare verso la ripresa della Serie A, soprattutto dopo l’approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del Governo ai protocolli che il Comitato Scientifico della FIGC ha presentato nel weekend per le norme relative alle partite.

Infatti, il CTS ha apprezzato la scelta delle istituzioni calcistiche di assecondare la richiesta di non richiedere la modifica della quarantena di squadra che, in caso di nuova positività, resterà di quattordici giorni, invece di sette, come invece si era precedentemente paventato.

Riguardo, invece, il resto, lo stadio sarà suddiviso in tre zone, in ognuna delle quali non potranno esserci più di 130 persone, per un totale di 300 totali.

L’arrivo allo stadio sarà scaglionato, visto che prima gli arbitri raggiungeranno gli impianti sportivi e solo dopo la squadra ospite e la squadra di casa, ad intervalli di un quarto d’ora circa di distanza.

Ovviamente, non ci saranno bambini, mascotte e strette di mano all’ingresso in campo, dove gli arbitri e i calciatori dovranno muoversi in momenti diversi, non potranno protestare da soli o in gruppi, dovranno rimanere a debita distanza di un metro e mezzo.

Inoltre, in panchina bisognerà mantenere in posto vuoto tra un giocatore e l’altro e, nel caso in cui non ci fosse spazio, potrebbero essere utilizzate le tribune per far accomodare le riserve.

Anche i rapporti con i media saranno normativizzati, tanto che le conferenze stampa potranno avvenire solo tramite collegamento streaming o social, oltre alle regole che dovranno seguire anche il VAR, i magazzinieri, i giardinieri, e tutte le altre componenti.

