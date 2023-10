Rinnovo Osimhen: l’ultimo colpo di scena è clamoroso | Stretta di mano saltata

Dopo che in estate il prolungamento del contratto sembrava una formalità, ora la trattativa è in stallo e non c’è accordo tra le parti.

Dalla fine della scorsa stagione in poi il nome di Victor Osimhen è apparso quasi giornalmente sulle pagine dei notiziari sportivi ed è stato argomento caldissimo sotto tutti i punti di vista. Prima ci sono state le chiacchiere di calciomercato e di una sua possibile cessione già durante l’ultima sessione estiva, poi le incomprensioni con Rudi Garcia dopo la sostituzione di Bologna.

La situazione è degenerata dopo il famoso video TikTok con la parodia del nigeriano per il rigore sbagliato al Dall’Ara e che ha spopolato e fatto arrabbiare tantissimo il calciatore ed il suo entourage. Da lì in poi rapporto si è incrinato forse definitivamente, Osimhen segna ma non esulta e decide, almeno fino alla partita contro la Fiorentina, di non battere più i calci di rigore.

Come se non bastasse, infine, è arrivato l’ennesimo infortunio di questi anni napoletani, ennesimo fastidio muscolare riportato durante la sosta e con la maglia della propria Nazionale. Ora, Victor sarà fuori dai campi per qualche settimana ed il Napoli sarà costretto a far a meno del suo calciatore più forte per circa un mese, proprio nel momento più delicato della stagione.

In mezzo a tutto questo delirio si è sempre continuato a parlare del suo contratto in scadenza a giugno 2025, di una trattativa per il rinnovo che tarda ad arrivare che probabilmente è ormai saltata del tutto e che difficilmente avrà il suo lieto fine.

Rinnovo Osimhen, dall’ottimismo estivo allo stallo

Dopo la conquista dello scudetto Osimhen ed il Napoli, ovviamente nella persona del Presidente De Laurentiis, si erano fatti una promessa: parlare del rinnovo con la volontà di continuare insieme, ma se fosse arrivata una proposta irrinunciabile sul tavolo si sarebbe presa ovviamente presa in considerazione da entrambe le parti.

In quel momento il rinnovo sembrava una cosa fattibile e c’era ottimismo tra le parti. Ad agosto, poi, è arrivata l’unica vera offerta al Napoli per l’acquisto di Osimhen da parte di un club arabo. L’offerta non è stata presa in considerazione da nessuno, ma da quel momento, nonostante incontri su incontri e tavoli su tavoli di discussione, la trattativa sul prolungamento del contratto ha vissuto una fase di stallo e non si è più sbloccata.

Rinnovo Osimhen, la situazione e le parole di De Laurentiis

I nodi della questione sono essenzialmente due: l’ingaggio e la clausola rescissoria. Il Napoli voleva una clausola altissima e un ingaggio calmierato, Osimhen ed il suo entourage spingevano per un ingaggio alto e una clausola più bassa e che non lo imprigioni in Campania per sempre. Su questi due punti non si è mai trovato un punto di incontro e le trattative si sono quasi definitivamente bloccate.

Dopo sono arrivate le incomprensioni con Rudi Garcia e la polemica sul video TikTok e la situazione si è fatta ancora più complicata. Anche lo stesso De Laurentiis, in una recente intervista, ha ammesso che i rapporti con il calciatore sono buoni, ma che Osimhen, dopo la stretta di mano estiva per il rinnovo, ha cambiato idea ed ora probabilmente si andrà allo scontro.