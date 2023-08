Rimpianto Milan: 70 milioni di euro dal Manchester City | Venduto troppo presto

Pep Guardiola ha messo gli occhi sull’ex rossonero, adesso in Premier League: trattativa in corso.

Oramai ci siamo. Tutti i principali campionati europei hanno aperto le danze, al grande ballo manca soltanto la Serie A, che aprirà il prossimo fine settimana. Il conto alla rovescia, dunque, è ufficialmente iniziato e i club italiani stanno scaldando i motori per dare l’assalto ai campioni d’Italia del Napoli.

Il Milan deve farsi perdonare una stagione decisamente sottotono, addolcita soltanto dalla penalizzazione della Juventus che ha permesso la qualificazione in Champions League. I precedenti dodici mesi sono costati caro a Maldini, Massara e buona parte della rosa: c’è stata una vera e propria rivoluzione.

Prepariamoci ad assistere ad un Milan diverso, dal maggiore tasso tecnico e da un ritmo di gioco più elevato, ma anche ad una squadra che dopo diversi anni sarà chiamata a ricostruire la propria identità offensiva. Gli uomini per fare bene ci sono, i rossoneri hanno investito al meglio i soldi della cessione di Tonali, regalando a Stefano Pioli una rosa in grado di poter competere su tre fronti.

Pulisic ha già lasciato intravedere le proprie qualità – chiedere a D’Ambrosio, per conferma – mentre i vari Chukwueze, Okafor, Reijnders e Musah sono tutti da scoprire. Sperando che nessuno di questi si trasformi in un rimpianto, come accaduto per De Ketelaere, vicino al trasferimento all’Atalanta.

Che peccato!

Esistono due tipologie di rimpianto nel calcio, per quanto riguarda i giocatori: quelli che non avresti mai voluto acquistare e quelli a cui avresti voluto concedere un’altra possibilità. Lucas Paquetá rientra nella seconda categoria, avendo dimostrato tutto il proprio talento una volta lasciato San Siro nell’estate 2020.

Nell’ultima stagione ha giocato a livelli così alti – suo anche l’assist per il gol che è valsa la Conference League – che Pep Guardiola ha deciso di volerlo con sé al Manchester City. I campioni d’Europa hanno messo sul piatto 70 milioni di euro, ma al momento l’offerta è stata rispedita al mittente. Nelle prossime ore è previsto un rilancio.

Una stagione dimenticabile

Il fantasista brasiliano era arrivato a Milan nel gennaio 2019 per 38.5 milioni bonus compresi, una cifra che lo fece salire sul podio dei trasferimenti più costosi della storia del club, alle spalle di Leonardo Bonucci e Manuel Rui Costa.

In un anno e mezzo in maglia rossonera, Paquetá aveva collezionato un bottino misero: un gol e tre assist in 2381 minuti disputati. Un rendimento che convinse la dirigenza a cederlo per poco meno di 24 milioni all’Olympique Lione.