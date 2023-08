“Rimandatelo indietro, è una pippa”: Marotta non può credere ai suoi occhi | Grave errore di mercato?

Sorprendente malessere generale dei tifosi dell’Inter. Preso di mira un nuovo acquisto, tutti convinti che sia stato commesso un grave errore.

Un doppio movimento di portieri rappresenta l’ultima operazione del mercato dell’Inter a meno di dieci giorni dal debutto in campionato, il derby con il Monza in programma sabato 19 agosto al Meazza alle 20.45. La trattativa per portare Emil Audero nella Milano nerazzurra è andata a buon fine: l’esperto para-rigori della Samp (classe 1997) è a tutti gli effetti un giocatore della Beneamata dopo la chiusura dell’affare per il trasferimento in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Per un portiere (vice Sommer) che arriva, un altro che va. Anche in questo caso si parlava da tempo di un passaggio di Filip Stankovic al Doria. Ufficiale il rinnovo del portiere serbo con l’Inter, ufficioso il suo trasferimento alla Samp di Andrea Pirlo, a titolo temporaneo. “Sono contento – dice Stankovic ai microfoni di Sky Sport dopo le visite mediche – Il rinnovo vuol dire che il nerazzurro potrà essere ancora nel mio futuro, ma ora mi concentro sulla Sampdoria, poi con l’Inter”.

Il mercato dell’Inter, dunque, continua così, sempre nel segno della sostenibilità ma anche del player trading. Nel primo caso, niente di nuovo: a causa del forte debito accumulato dalla gestione Zhang, l’Inter è praticamente costretta prima a vendere, poi acquistare; per le ire dei tifosi.

Player trading, invece, è un termine che viene utilizzato per individuare il momento in cui un atleta può raggiungere la massima valutazione conseguibile nel club di appartenenza. I parametri sono chiaramente il rendimento del calciatore, in questo caso l’Inter, e il rendimento della stessa società negli anni in cui il giocatore milita in nerazzurro. Anche in questo si storce il naso.

Certe mosse non piacciono proprio

Il malessere generale di cui sopra deriva in primis non tanto dalle mosse societarie ma dalle tempistiche con cui si arriva a questo o a quell’acquisto, in alcuni casi in ritardo rispetto alla tabella di marcia: per questo motivo è saltato prima Trubin poi Scamacca.

Così, volendo, non si è capito che Lukaku stava flirtando, prima con il Milan e poi, soprattutto con la Juventus. Un malessere generale acuito dall’arrivo di Cuadrado e ora esploso con un nuovo arrivato

Tifosi su tutte le furie

“Rispedite al Bayern sto pippone”. È solo uno dei post sui social che accomuna tantissimi tifosi dell’Inter, furiosi per la prestazione di Sommer nel test match vinto dall’Inter in extremis, 4-3 grazie a un gol di Sensi, contro il Salisburgo.

C’è chi addirittura se l’è presa con Marotta, che avrebbe commesso un gravissimo errore di mercato nel prendere il portiere della nazionale svizzera, campione di Germania con il Bayern. La cartina di tornasole di un malessere che investe tutti, anche un Re Mida come l’uomo mercato dell’Inter.