Ricomincio da qui: Walter Zenga è il nuovo allenatore | Ribaltone improvviso in panchina

Niente più comparsate a Sky, Walter Zenga torna in pista, ecco l’improvviso ribaltone in panchina per l’allenatore milanese.

Gli appassionati di Sky ci avevano fatta l’abitudine a vederlo come opinionista al sabato, nel pre (e post) gara del match trasmesso dalla piattaforma satellitare, nella trasmissione condotta da Alessandro Bonan. Ora non sarà più così.

Walter Zenga torna in pista dopo tre anni e mezzo lontano dai campi, quando a marzo 2020 subentrò all’esonerato Maran portando il Cagliari in salvo, nel finale di stagione terminato ad agosto, causa pandemia da Coronavirus.

Nonostante l’obiettivo centrato, l’allenatore milanese non fu confermando, trovando in Indonesia un’alternativa: direttore tecnico del Persita Tangerang, con tanto di contratto biennale. Ora, però, una nuova avventura all’orizzonte.

Walter Zenga non è nuovo a queste scelte esotiche, vive a Dubai, ha iniziato la carriera da allenatore negli Stati Uniti con i N.E. Revolution. Nationale, Dinamo Bucarest e Steaua in Romania, Stella Rossa in Serbia, Gaziantespor in Turchia, Al Ain negli Emirati. E ancora.

In Italia e all’estero

Un tecnico giramondo, Walter Zenga: Catania e Palermo sull’isola, l’Al-Nassr molto prima dell’arrivo di Cristiano Ronaldo, Al-Jazira e Al-Shaab intramezzate dall’esperienza (breve) alla Samp. In Inghilterra con il Wolverhampton e al Crotone, Venezia e Cagliari prima del ritorno in Italia.

Ora una nuova avventura. Walter Zenga allenerà l’Emirates Club, squadra degli Emirati Arabi Uniti dove giocano Iniesta e Paco Alcacer, fanalino di coda dell’UAE Pro League, con appena un successo all’attivo. Il tecnico milanese ha firmato fino al 30 giugno 2025.

Le prime parole

“L’Emirates Club ha firmato un contratto con il suo nuovo allenatore italiano, Walter Zenga”. Comincia così il comunicato ufficiale del club: “Alla presenza di Sua Eccellenza Yousef Abdullah Al-Batran, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Football Company, e di Thani Salem Al-Shehhi e Jamal Al-Qursi, membri della Consiglio di amministrazione della Football Company”.

Walter Zenga è carico al punto giusto per questa nuova esperienza: “Prometto di dare tutto ciò che ho e di impiegare le mie energie, il mio team di lavoro e le mie esperienze globali e locali nella Lega degli Emirati Arabi Uniti per aiutare la squadra e farla salire in classifica – le prime parole di Zenga – l’importante sono i giocatori e la loro risposta per infondere i principi dello spirito di squadra e di gioco. Spero anche nel sostegno dei tifosi durante la prossima fase, che richiede l’unione di tutti”. I Falcons si aggrappano a Zenga per risalire la china: l’accordo prevede la sua permanenza fino alla fine di questa stagione e anche per tutta la prossima.