Ricomincia la giostra: va ad allenare in Arabia Saudita | Lascia la Serie A a giugno 2024

Con l’imminente finestra di mercato invernale torna più che uno spiffero arabo, di nuovo all’assalto di un allenatore che va per la maggiore in Italia.

È stato lo stesso José Mourinho a confermare quell’offerta fiori dal comune che ha ricevuto questa estate dall’Arabia. Ha vacillato lo Special One, ma è già in parola con il popolo giallorosso per quel gesto dopo Roma-Spezia, senza contare ciò che aveva detto ai giocatori. I suoi giocatori.

Alla fine José Mourinho ha rifiutato in pratica ciò che ha fatto Roberto Mancini. Sì perché la panchina della nazionale saudita non doveva essere del Mancio, ma dello Special One, a cui erano stati offerti qualcosa come 120 milioni per due anni.

Ma i sauditi potrebbero tornare alla carica per l’attuale allenatore della Roma, magari stavolta sarà un club arabo, almeno così dicono le indiscrezioni. Tutto perché la proprietà statunitense è silente di suo.

E poi è stato lo stesso Mourinho a insinuare il dubbio che quella corrente potrebbe essere la sua ultima stagione all’ombra del Colosseo, perché “non so se allenerò la Roma“.

Mourinho ma non solo

José Mourinho, dunque, è tornato nelle grazie degli arabi, secondo Repubblica potrebbe attendere fino a febbraio, non oltre. Poi, a prescindere dai risultati, potrebbe rivolgere i suoi pensieri altrove.

A quel punto qualunque squadra di Saudi Pro League, sia quelle quattro del Fondo PIF (favorite) sia le altre in mano al governo, tornerebbero sicuramente alla carica. Ma non c’è soltanto Mourinho tra i tecnici di Serie A appetiti dai sauditi.

Ritorno di fiamma, vado al Max

Il Corsport ha lanciato un’incredibile indiscrezione secondo cui Max Allegri starebbe maturando la clamorosa decisione di lasciare la Juve al termine della stagione, in pratica un anno prima rispetto alla scadenza del contratto, fissato per il 2025. Ma perché se quest’anno la Juve è ultra competitiva, come dimostrato nell’ultimo turno di campionato contro l’Inter?

Sempre secondo il Corsport, la motivazione andrebbe ricercata in un ambiente a Max non più consono, ben diverso da quello che aveva imparato a conoscere nel primo ciclo bianconero. In pratica non si sentirebbe protetto dai ripetuti e reiterati attacchi esterni. Sarebbe due le arabe che proveranno il colpo grosso: l’Al Ittihad ma soprattutto l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese stravede per Allegri e potrebbe muoversi in prima persona.