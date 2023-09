Richiesta ufficiale di cessione: scandalo al Manchester United | Rissa nello spogliatoio

Quando piove, diluvia: incidenti stradali, club in vendita, richiesta di cessione. Non c’è pace per il Manchester United di questi tempi.

Non inganni lo striminzito 1-0 del Turf Moor di Burnley griffato da capitan Bruno Fernandes, un toccasana per il criticatissimo ten Hag, tornato a un successo che fa respirare i Red Devils, neanche poi così tanto.

Tifosi inferociti, contro tutti. In primis contro la mai amata famiglia Glazer, che dal 2005 comanda a Old Trafford, anche se nel Teatro dei Sogni praticamente non si sono mai visti. E che a breve potrebbe andar via in tutti i sensi da Manchester, per la gioia dei supporter dei Diavoli Rossi.

I Glazer, infatti, da tempo sarebbero in trattativa esclusiva con il consorzio guidato dallo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani, figlio dell’ex primo ministro del Qatar. Un eventuale accordo sarebbe storico, permetterebbe a due Paesi del Golfo di possedere entrambi i club di Manchester.

Il problema è la svalutazione di un club che rappresentava il no plus ultra del football inglese e non solo, ma ormai è alla stregua di una nobile decaduta. Mai competitiva negli ultimi anni in Premier. A volta addirittura fuori dalla Champions, relegata in Europa League. Non era certo questo il habitat naturale quando comandava Ferguson. Poche le gioie nell’era post Sir Alex.

Rushford, van de Beek e non solo: al Manchester United non ne va bene una

La gioia per il blitz di Burnley offuscata dal pauroso incidente che ha visto coinvolto Marcus Rashford. Che ha letteralmente distrutto la propria Rolls-Royce, un miracolato visto che non ha causato conseguenze fisiche all’attaccante della nazionale inglese.

Intanto arrivano altre notizie di mercato. In uscita ovviamente. Secondo The Athletic, infatti, non c’è spazio per Donny van de Beek al Manchester United. Il centrocampista olandese non rientra proprio nei piani di ten Hag, e finché ci sarà l’olandese, non ci sarà l’altro olandese: van de Beek potrebbe finire al Villarreal a gennaio.

Casi su casi: arriva la richiesta di cessione

Che Manchester, lato United, sia una polveriera, lo si sapeva da un po’. L’ultimo caso riguarda Jadon Sancho, una nazionale inglese che non sta giocando a causa dei gravi problemi di spogliatoio, avuti soprattutto con ten Hag.

L’allenatore olandese fa spallucce, ma tra i due non sembra proprio che ci possa essere una rappacificazione, visto che non è stato convocato nemmeno per Burnley: “Se andrà via a gennaio? Dipende da lui”. Parola di ten Hag.