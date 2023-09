Ribaltone in panchina: “Conte è stato già contattato” | Rivoluzione alle porte

Il nome di Antonio Conte continua a riecheggiare in Serie A. Primi contatti con l’ex allenatore dei Tottenham Hotspurs.

Un anno sabbatico. Almeno per ora. Un anno in cui il suo nome, però, era subito uscito all’indomani delle controverse dimissioni di Roberto Mancini dalla guida della Nazionale. Conte, Montella, Spalletti: sappiamo tutti come è andata a finire.

Ma il nome di Antonio Conte continua a riecheggiare in Serie A, nonostante il salentino abbia deciso di allontanarsi un po’ dai campi di tutta Europa, passando l’estate tra Venezia, Siena, ma anche in Marocco (ad Agadir) e a Parigi.

Un po’ sup, un po’ di stand up paddle, utile per tonificare la muscolatura, aumentando allo stesso tempo la coordinazione e l’equilibrio, i suoi sport per il momento preferiti: così dicono gli account dell’ex allenatore dei Tottenham Hotspurs.

Sta sempre in movimento: lo si vede tra cyclette e tapis roulant, ma anche giocare a flipper, il suo passatempo preferito, almeno fino a quando non deciderà a tornare su un rettangolo di gioco dal manto verde, nel ruolo di allenatore per cui è diventato grande. Grandissimo.

Conte alla finestra, le possibilità non mancano

Eppure il suo nome continua a circolare tra i rumor di calciomercato, e non potrebbe essere altrimenti visto che un allenatore così, libero da contratti, è un’occasione per tutti quei club che si prendono sì tutto il pacchetto (pregi e difetti), ma che vanno sul sicuro, sia se vogliono dare una sterzata alla stagione, sia se vogliono rivoluzionarla. Lui, per ora, resta alla finestra.

Rivoluzione è una parola che i Friedkin potrebbero trasformare in realtà. Lo dicono i risultati, d’altronde, che quella di Mourinho è una panchina traballante, figlia degli scossoni di un punto in tre partite (pari con la Salernitana, poi due sconfitte di fila, con a Verona e con il Milan), ma anche di malumori tra allenatore e società non del tutto sopiti questa estate.

Antonio Conte, il ritorno di fiamma

Logico pensare a questa soluzione soprattutto se al rientro dopo la sosta, i giallorossi non dovessero battere l’Empoli, unica squadra di Serie A ad averle perse tutte finora. “So che Pinto è convinto di avere in pugno l’organizzazione della Roma e nonostante la scadenza di contratto si sente saldo”.

È il “Roberto Maida pensiero” dopo le indiscrezioni di un ritorno di fiamma della Roma per Antonio Conte. “È già stato contattato – dice il noto giornalista a Radio Radio – ma ci sono anche altre squadre. Ma ha detto che si sarebbe preso un anno sabbatico”. E se alla Roma le cose dovrebbe precipitare? A quel contatto potrebbe arrivarne un altro.