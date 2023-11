Ribaltone confermato: “Ecco il nostro nuovo allenatore” | Contratto e ufficialità

Nuovo cambio di panchina, confermati tutti i rumors dei giorni scorsi, il ribaltone è confermato presentato il nuovo allenatore.

I bookie molto spesso hanno le idee più chiare delle società. A dar retta a loro sappiamo già quali saranno i possibili avvicendamenti in panchina. C’è una speciale classifica in base a delle quote che evidenzia lo status quo in Serie A.

Insomma, secondo i bookmaker aumenterà il numero di esoneri (o dimissioni) attualmente tre nel massimo campionato nostrano di calcio. Alla quarta giornata è saltato, come nelle previsioni, Paolo Zanetti dell’Empoli, complice il nefasto ruolino di marcia, con un doppio zero addirittura: zero risultati utili consecutivi, zero gol fatti.

All’ottava giornata, complice un altro zero, alla voce vittorie, è toccato a Paulo Sousa della Salernitana. Una giornata in più ha retto Andrea Sottil, capace di non portare nessuna vittoria all’Udinese. Andreazzoli, Filippo Inzaghi e Cioffi i subentranti. Per i bookies a breve ce ne saranno altri.

Colpisce la quota che sembra sentenziare la fine annunciata di Marco Baroni alla guida dell’Hellas: 1,35 per la Snai. Un altro che rischia, nonostante le due vittorie di fila è Claudio Ranieri, forse ancora per qualche giorno, ma le dimissioni/esonero dell’allenatore del Cagliari sono bancate a 1,65 per Snai, 4 per Goldbet.

Pioli, Rudi Garcia e Mourinho non possono dormire sonni tranquilli

I successi del Napoli e quello della Roma, quest’ultimo rocambolesco contro il Lecce avvenuto con due gol in pieno recupero, non convincono per niente i mercati: la quota dell’allenatore francese è data a 5,50 su Snai, a 7 su Sisal, lo Special One si aggira tra il 7,50 di Snai, 12 di Sisal e 10 di Goldbet.

Sono crollate invece le quote su Stefano Pioli dopo la caduta libera del Milan, in questa seconda parte di stagione, dalla seconda sosta in poi tanto per intenderci: tutti concordi, il suo divorzio dal Milan attualmente è dato a 2,75 su Snai, 2,40 su Sisal e 2,50 su Goldbet. Ma c’è chi non ha più una quota di scommesse.

Nuova esperienza per Phill Neville

La mancata qualificazione per la post season del campionato MLS ha indotto i Portland Timbers a cambiare allenatore. Ufficiale l’ingaggio di una vecchia conoscenza del mondo Champions e del mondo Manchester United.

“Phil Neville è il nuovo allenatore. Firmato un contratto valido fino al 2026. Neville, in possesso del patentino UEFA Pro, diventa il quarto tecnico del club nell’era dell’MLS“. Con questo comunicato ufficiale si ratifica l’arrivo dell’iconico Red Devils, fratello dell’altrettanto iconico Gary. Phill ha lasciato lo staff tecnico del Canada, decidendo di tornare ad allenare un club.