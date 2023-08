Rescissione immediata del contratto: Simeone ci resta malissimo | Vuole lasciare l’Atletico

Acque agitate in casa dei Colchoneros: l’attacco rischia di perdere un big pronto a trasferirsi in una diretta concorrente.

Diego Simeone ha appena iniziato la sua stagione consecutiva numero 13 sulla panchina dell’Atletico Madrid considerando anche quella da subentrante nel 2011-’12. Era infatti l’antivigilia di Natale del 2011 quando la società scelse di affidarsi al Cholo per cercare di aggiustare un’annata iniziata in modo deludente con Gregorio Manzano in panchina.

L’ex centrocampista di Inter e Lazio è poi stato capace di andare oltre qualsiasi previsione, facendo dell’Atletico Madrid una grande del calcio spagnolo e internazionale con otto titoli conquistati tra i quali due edizioni della Liga, altrettante dell’Europa League e della Supercoppa Europea.

Al conto vanno aggiunte anche due finali di Champions League perse contro il Real Madrid nel 2014 e nel 2016, ma soprattutto una straordinaria continuità di rendimento che ha permesso ai Colchoneros di non scendere mai sotto al 3° posto in Liga e di affermarsi come un’alternativa costante al duopolio Real Madrid-Barcellona, impresa mai riuscita in maniera così duratura alle altre grandi di Spagna che ci hanno provato, dal Siviglia al Valencia.

Da qualche anno l’Atletico ha accusato il colpo in termini di competitività internazionale, ma entrare stabilmente in Champions League è una garanzia di introiti per il club. Certo quel terzo posto occupato già sette volte in 12 anni sembra essere il massimo traguardo possibile anche nella Liga appena iniziata, ma mai dire mai, sebbene a livello di mercato anche l’estate 2023 per l’Atletico sia stata piuttosto sofferta.

Joao Felix flirta con il Barcellona: ipotesi rescissione del contratto con l’Atletico Madrid

Esigenze di bilancio imporranno infatti al club di chiudere la sessione con un corposo segno positivo tra entrate e uscite, per questo a fronte degli addii di Matheus Cunha e di Renan Lodi si sono al momento registrati solo gli innesti di Javi Galan e degli svincolati Soyuncu, ex Leicester, e Azpilicueta, ex Chelsea. Tutti rinforzi per la difesa, mentre in attacco ci si è limitati a formalizzare il ritorno a titolo definitivo di Antoine Griezmann dal Barcellona dopo il prestito della scorsa stagione. Il percorso inverso potrebbe invece farlo una stella (mancata) dell’attacco dei Colchoneros delle ultime stagioni.

Il futuro di Joao Felix sembra infatti dover essere lontano dal Civitas Metropolitano. Rientrato a Madrid dal prestito al Chelsea della seconda parte della scorsa stagione, il portoghese non pare avere alcuna intenzione di cercare di convivere di nuovo con Diego Simeone al punto da aver chiesto ai propri agenti di attivarsi per la rescissione del contratto.

Joao Felix-Simeone, storia di un rapporto mai nato

A lanciare l’indiscrezione è ‘La Sexta’. Per l’Atletico Madrid si tratterebbe di un danno economico notevole, considerando che si sta parlando dell’acquisto più oneroso della storia del club con i suoi 120 milioni pagati nel 2019 al Benfica. Peccato che quello tra l’Atletico e Felix sia stato finora un amore mai sbocciato. Nei primi tre anni con i Colchoneros il rendimento del giocatore non è mai decollato e anche il minutaggio si è abbassato sempre di più, complice lo scarso feeling con l’allenatore, ma anche con i tifosi, che hanno insultato il giocatore durante la prima di campionato contro il Granada.

Dopo aver deluso anche nei sei mesi trascorsi al Chelsea Felix è ora entrato nel mirino del Barcellona. Alle dipendenze di Xavi l’ex Benfica potrebbe essere coinvolto in un progetto tattico differente e in un calcio più offensivo. L’affare potrebbe farsi ancora in prestito o anche a titolo definitivo, ma, considerando le difficoltà economiche del Barça, solo qualora Joao rescindesse davvero il contratto in essere con l’Atletico fino al 2027. A parole, comunque, Simeone e Felix hanno sempre negato presunte incompatibilità. “Nessuno, ma proprio nessuno, può mettersi al di sopra dell’Atletico – lo scarno commento del Cholo a inizio preparazione – Joao Felix è un giocatore importante, come tutti quelli che sono qui”. “Simeone ha il suo modo di vedere il calcio – aveva invece dichiarato Joao poco dopo l’approdo al Chelsea – Durante il terzo anno sentivo la sua fiducia. Di sicuro Simeone mi ha reso un giocatore migliore”. Le strade però sembrano destinate a separarsi.