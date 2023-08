Rescissione immediata del contratto: il Barcellona lo taglia dalla rosa | Fallimento senza precedenti

Il giocatore è in uscita ma al momento non ha mercato, motivo per cui i blaugrana potrebbero proporgli la rescissione consensuale.

Le amichevoli contano sempre il giusto, ma el Clasico non sarà mai una partita qualsiasi, anche se giocata a migliaia di chilometri dalla Spagna e senza trofei (o punti) messi in palio. I tre gol rifilati dal Barcellona al Real Madrid rappresentano un buon segnale per Xavi, in vista della stagione entrante.

Stanotte contro il Milan, i blaugrana hanno disputato anche l’ultimo impegno della tournée americana e nelle prossime ore faranno ritorno in Catalogna per proseguire la preparazione tra le mura amiche del Gamper. La prima giornata di Liga dista solo dodici giorni e quest’anno i campioni di Spagna dovranno misurarsi con un grado di difficoltà supplementare, a causa dell’impossibilità di giocare al Camp Nou.

Le difficoltà economiche che sta affrontando il club non permetteranno neanche in questa sessione di mercato di poter competere con il Real Madrid, per quanto riguarda gli investimenti. Ma sono comunque arrivati a parametro zero due giocatori di assoluta qualità, come Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez.

È in uscita, invece, Ousmane Dembélé. L’attaccante francese ha trovato l’accordo personale con il Paris Saint-Germain – contratto quinquennale – e adesso attende l’intesa tra i due club. I campioni della Ligue 1 avrebbero potuto pagare la clausola rescissoria di 50 milioni valida fino al 31 luglio, ma il tempo giocava a sfavore e non è stato possibile.

Addio scontato

L’ex Borussia Dortmund non è l’unico giocatore in partenza, anche il destino di Sergiño Dest appare ormai segnato. Tornato a Barcellona dopo l’esperienza in prestito al Milan, il terzino americano è sceso in campo nelle amichevoli contro Arsenal e Real Madrid (60 minuti complessivi), ma sta facendo molta fatica ad integrarsi negli schemi di Xavi.

La volontà della dirigenza sarebbe di venderlo, ma al momento nessuna società si è fatta avanti. Ecco perché, secondo i media spagnoli, starebbe prendendo sempre più corpo l’idea di proporre all’ex Ajax la rescissione del contratto.

Premesse non rispettate

Una prospettiva che nessuno avrebbe immaginato il giorno del suo arrivo, tre anni fa. Dest non si è mai dimostrato all’altezza dei 21 milioni investiti per il suo cartellino e i tentativi di rivitalizzarlo non hanno funzionato.

L’estate scorsa è stato spedito in prestito al Milan, senza però trovare fortuna. Ha disputato 632 minuti in tutte le competizioni e dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, datata 24 gennaio, non ha più visto il terreno di gioco.