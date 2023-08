“Rescissione del contratto per Mancini”: scandalo dopo la firma | Avvocati al lavoro

Non nasce sotto una buona stella l’avventura di Roberto Mancini in Arabia Saudita. Scoppia lo scandalo dopo la firma.

Legittima, inattaccabile, inopinabile la scelta di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale non ha commesso nessun reato, né infranto regole lasciando la panchina Azzurra per accettare quella dell’Arabia Saudita. Un mucchio di soldi? Non li ha richiesti il Mancio, glieli hanno offerti.

Detto ciò, anche il polverone che si è alzato all’indomani di quelle dimissioni tutt’oggi inspiegabili per le tempistiche con cui sono avvenute, è altrettanto legittimo, inattaccabile, inopinabile. Mancini da tempo covava l’idea di lasciare la Nazionale del suo paese portata sul tetto d’Europa e determinato a portarla di nuovo a una fase finale del Mondiale, non limitandosi solo a partecipare. Come lui stesso ha asserito quando era sotto contratto con la FIGC.

I tempi hanno inchiodato Mancini sul muro delle critiche. Aspre, pesanti sì, ma direttamente proporzionali rispetto a quanto fatto, sempre legittimo e dentro determinate regole, dall’ex cittì Azzurro. Avrebbe potuto dimettersi subito dopo la Nations League se non aveva più stimoli.

Anche perché è stato lo stesso Roberto Mancini ad ammettere a Riad, nel giorno della sua presentazione ufficiale, che ha “iniziato a parlare con la Federazione a metà agosto ed è normale che alcuni dei miei assistenti non sapessero di questa situazione, per questo non sono ancora qui. C’è chi deve sbrigare delle cose in Italia, ma siamo abbastanza per cominciare a lavorare“.

Un dispiacere immenso

Avrebbe potuto dimettersi, volendo, un secondo dopo quel comunicato ufficiale nel quale la FIGC gli aveva conferito un nuovo incarico, selezionatore di tutte le Nazionali, nel giorno di un rimpasto, a conti fatti, durato sette lunghi giorni. Tanto il tempo passato tra il primo comunicato ufficiale FIGC e il secondo, quello dell’annuncio delle sue dimissioni.

Le tempistiche hanno dato fastidio al popolo italiano, che ha messo l’amato cittì sulla graticola alla stregua di un alto tradimento. Sarebbe bastato dimettersi con i tempi giusti, dopo la Nations League e prima del comunicato della FIGC sul rimpasto, al massimo un giorno dopo l’annuncio del rimpasto. Invece, no. Inevitabile che si parli di scandalo. Uno scandalo legittimo, inattaccabile, inopinabile.

Una dura presa di posizione

Neanche a Matteo Ricci è andato giù il comportamento di Roberto Mancini. Il Sindaco di Pesaro si è fatto portavoce di una iniziativa spiegata in una nota ufficiale. “Propongo alla Regione Marche di recedere dal contratto che vede Mancini nostro testimonial turistico e di sostituirlo con Gianmarco Tamberi”.

Una rescissione del contratto esistente, un po’ come ha fatto Mancini con l’Italia. Alla faccia della Patria. “Brutta e triste la vicenda di Mancini e la Nazionale – tuona il Sindaco marchigiano – sappiamo bene che il calcio funziona così purtroppo, ma la nazionale non dovrebbe essere trattata come un club”. Un pensiero legittimo, inattaccabile, inopinabile. Proprio come ha fatto Mancini, ma coi tempi sbagliatissimi.