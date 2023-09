Rescissione del contratto: Giuntoli lo caccia dalla Continassa | Ultimo stipendio pagato e addio

Il caso Bonucci, ancora lontano dall’essere chiuso del tutto, non è l’unico a fastidio per la Juventus e Cristiano Giuntoli.

È bastato un pari, faticoso, in rimonta e tra mille polemiche arbitrale per l’operato a dir poco mediocre di Di Bello, a riportare la Juventus nel vortice in quei è finita una stagione fa. Una Juventus, al debutto allo Stadium, più vicina a quella discontinua e apatica di un’annata fa rispetto a quella da urlo a Udine.

Allegri ha alzato la voce, avvertendo anche un lieve malore al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Bologna, tant’è che a fine gara si presentato il vice Landucci a spiegare ai media l’involuzione vista contro i felsinei di Tiago Motta.

E poi c’è ancora il caso Bonucci a infastidire una Signora serena per il suo operato, ma che ha letto la seconda pec inviata dall’ex capitano. Che ha chiesto nuovamente il reintegro, proprio nel momento in cui sta decidendo il suo futuro, con addirittura la possibilità di portare il caso nelle aule di tribunale, anche per presunti danni di immagini.

Strano davvero il comportamento di Bonucci, che nel frattempo non lesina frecciatina social ad un Allegri che gli ha risposto per le rime nell’ultima intervista. “Mi dispiace che sia finita così – spiega Max – ma con Leo siamo stati chiari da febbraio scorso, dicendogli che nella stagione in corso avrebbe dovuto decidere se continuare da un’altra parte o smettere. Ha dato tanto alla Juve, la Juve ha dato tanto a lui: ora deve prendere una decisione importante”.

Un derby per Leo

La decisione per il momento Bonucci non l’ha presa. O, meglio sta ancora tergiversando con lo Union Berlin perché la possibilità di giocare la Champions lo affascina, ma in Bundesliga, lontano dai radar di Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, anche nì.

Nel frattempo potrebbe essere derby per Leo. L’ex difensore bianconero piace da tempo alla Lazio, che però non ha ancora fatto il passo giusto per prenderlo. Ma c’è anche la Roma, che lo ha messo tra i papabili, insieme a un altro espertone del mestiere: Sergio Ramos.

Un altro caso spinoso

Ma non c’è solo il caso Bonucci nei giorni in cui viene blindato Kenan Yildiz, fresco di rinnovo fino al 2027, due stagioni in più rispetto all’accordo precedente. Giuntoli le sta provando tutte per cederlo, abbassando il pesante monte ingaggio per le casse bianconere.

Non è mai esploso il croato nella Torino bianconera. Tanti prestiti, tanto girovagare senza fissa dimora (da Firenze a Genova, da Torino a Empoli, senza dimenticare Schalke 04 e Anderlecht), forse è arrivato il momento di cederlo sì, ma a titolo definitivo. Il trasferimento al Rijeka dell’attaccante croato, classe ’95, è infatti in dirittura d’arrivo: Giuntoli lo sta spingendo lontano dalla Continassa con tutte le forze.