Calciomercato Inter: Renato Sanches con i soldi di Eriksen? Idea scambio Nainggolan-Pavoletti

L’Inter è molto interessata a Renato Sanches del Lille. Il giocatore portoghese potrebbe arrivare con la cessione di Christian Eriksen che è ai titoli di coda con il club del Biscione. Tra le diverse ipotesi di mercato spunta anche uno scambio con il Cagliari tra Radja Nainggolan e Leonardo Pavoletti.

Christian Eriksen è l’uomo da cui pende il calciomercato dell’Inter. Il danese è ormai fuori dal progetto di Antonio Conte già da tempo. Il suo destino sembra già scritto e sarà sicuramente lontano da Milano. Il danese fu trattato da top player quando venne acquistato a gennaio dal Tottenham. Adesso deve andare abbandonare il club per via di alcune incongruenze nel gioco del tecnico.

Proprio il gruzzoletto racimolato dalla sua vendita potrebbe iniziare le trattative per Beppe Marotta che vuole rinforzare la sua squadra. Per adesso ci sono sirene inglesi per Eriksen: l’Arsenal e il West Ham sono su di lui. Nonostante ciò, c’è stata anche una squadra della Bundesliga che ha presentato un’offerta concreta per il giocatore: l’Herta Berlino.

Renato Sanches Inter , Eriksen finazierebbe il colpo

La vendita di Eriksen potrebbe portare ad uno degli obiettivi dell’Inter per il centrocampo ossia Renato Sanches del Lille. Il portoghese ha già fatto vedere le sua abilità agli Europei 2016 dove si è laureato campione con il suo Portogallo. Il classe 97, infatti, è il giocatore più giovane di sempre a vincere la competizione visto che aveva solo 18 anni.

Il club francese fissa il prezzo: il giocatore non andrà via per una cifra inferiore ai 25 milioni. L’Inter ci sta pensando fortemente ma non esclude neanche le altre ipotesi a centrocampo. Leandro Paredes , infatti, rimane sempre una suggestione. L’ex Roma sembra aver trovato una giusta continuità col PSG ma per il club parigino non si tratta di una pedina indispensabile. In passato si era parlato di uno scambio con Marcelo Brozovic, mai andato in porto.

Rodrigo De Paul continua ad essere nella lista dei desideri dell’Inter. Il giocatore dell’Udinese, però, ha un cartellino superiore a quello di Renato Sanches e quindi, per adesso, il suo nome viene escluso. Inoltre, sull’argentino hanno messo gli occhi anche altre diverse big europee, soprattutto dalla Premier League. Il Manchester United ed il Liverpool continuano a monitorare il giocatore in attesa di presentare un’offerta.

Nainggolan nostalgia di Cagliari: idea scambio con Pavoletti

Tra le future partenze in casa Inter ci sarà anche quella di Radja Nainggolan. Nel club nerazzurro il belga non ha molto spazio e vorrebbe tornare nella squadra che lo ha consacrato e dove è stato in prestito lo scorso anno: il Cagliari. L’Inter vorrebbe venire accontentare il giocatore e ha accettato di cederlo ma senza fare sconti.

Molte idee per poter chiudere la trattativa con gli isolani, tra queste anche uno scambio con Leonardo Pavoletti. Infatti i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante, un vice di Romelu Lukaku che sta giocando ininterrottamente tutte le partite. Pavoletti viene da un lungo infortunio al ginocchio ed è stato fuori dal campo per molto tempo.

L’ex Napoli lo ha smaltito completamente ma adesso, nelle gerarchie di Eugenio Di Francesco, c’è Giovanni Simeone come titolare. L’Inter non dispiacerebbe a Pavoletti e anche il club di Viale della Liberazione apprezza molto il giocatore. La trattativa potrebbe concretizzarsi in modo tale che l’Inter possa avere anche la sua quarta punta in attacco.

