Ufficiale: recupero Udinese-Atalanta della 10° giornata il 20 gennaio 2021 alle 15

La partita della Dacia Arena si sarebbe dovuta disputare il giorno 6 dicembre. Udinese ed Atalanta, però, non sono scese in campo causa maltempo. Ora si conosce la data del recupero condizionata dagli impegni europei e nazionali della Dea.

La Lega di Serie A ha comunicato che il match verrà recuperato il giorno 20 gennaio alle ore 15. L’arbitro La Penna, in occasione del match del 6 dicembre scorso, dopo aver effettuato tre sopralluoghi sul campo, oltre a cinquanta minuti di attesa, ha deciso che non si sarebbe potuta disputare quella partita.

Un diluvio molto forte ha condizionato la possibilità di vedere all’opera le due squadre. Ma, comunque, ora sappiamo la data del recupero e non vediamo l’ora di assistere ad un match scoppiettante e ricco di reti.

L’Udinese è in un buon momento, con diverse vittorie di fila ed un’autostima ritrovata. L’Atalanta, dopo gli impegni in coppa, vuole cercare di riprendere il ritmo in campionato e piazzarsi tra le prime quattro.

