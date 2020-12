Record Messi col Barcellona: raggiunge Pelè ed è il giocatore che ha segnato più gol con la stessa maglia

642 è il numero che porta Messi ad eguagliare Pelè come giocatore che ha più segnato con una stessa maglia di club.

È entrato a gamba tesa nella storia del calcio, non proprio il suo modo preferito. Lui è un giocatore che fa del talento e della raffinatezza le sue armi migliori. Questa volta, però, ha usato la “prepotenza” per essere chiamato al cospetto dei più grandi di sempre.

Messi, ieri sera, ha segnato il suo gol numero 642 nella vittoria sofferta dei blaugrana contro il Levante. Un 1-0 che ha portato la sua firma. Questo numero eguaglia un altro grande del passato, ovvero Pelè.

Il 2004 è l’anno del suo esordio con la maglia del Barcellona. Una seconda pelle, un marchio a vita, ha vinto trofei a ripetizione e regalato spettacolo.

Questa maglia è per lui un vero simbolo di redenzione. Lui, affetto da problemi di crescita, è stato curato pazientemente dai medici del club. Sapevano che avevano trovato un fenomeno, hanno creduto in lui. I risultati si sono visti in maniera eccellente.

L’unica pecca di una carriera sensazionale è la mancanza di un titolo con la nazionale argentina. Ci è andato vicino nel 2014, ma in Brasile perse contro la Germania in finale per 1-0.

Record su record battuti, con obbiettivi sempre nuovi da raggiungere. Il numero uno al mondo attuale non vuole lasciare spazio ai giovani. È ancora lui a dettare legge nel mondo del calcio, ancora per qualche anno. Lo speriamo, noi amanti del bel gioco, dell’estetica e del divertimento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS