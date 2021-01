Record Cristiano Ronaldo, calciatore che ha segnato più gol nella storia: lite con la Rep. Ceca per Bican

Un nuovo record ha abbattuto Cristiano Ronaldo nella sua carriera di calciatore. La rete realizzata contro il Napoli nella Supercoppa Italiana, che è valsa il nono titolo ai bianconeri, è la numero 760 in carriera.

Immagini di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Fonte: Cristiano Ronaldo Wikipedia

Secondo la classifica dei migliori bomber di sempre, quella ufficializzata dalla FIFA, Ronaldo avrebbe davanti un numero eseguo di grandi campioni del passato.

Il primo di questi è Pelè, con 767 reti, anche se in Brasile non sono d’accordo con questa statistica. Secondo loro O’Rey avrebbe segnato più di mille goal nella sua carriera. Questo risultato è derivato dalla non considerazione di alcune partite giocate dal numero 10 brasiliano e non riconosciute dalla FIFA.

Invece, secondo il massimo organo calcistico avrebbe davanti Romario con 772 goals, quindi Bican il centravanti della Repubblica Ceca con 805. In questa occasione è intervenuta la Federazione Ceca affermando come Cristiano Ronaldo non potrebbe diventare il miglior marcatore della storia del calcio.

Secondo le statistiche di quest’ultima Bican non sarebbe arrivato ad 805, ma ad 821 reti. Al calciatore portoghese mancano quindi 61 reti. È partito il conto alla rovescia, già a partire dalla partita di domenica alle ore 12.30 contro il Bologna.

