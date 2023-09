Real Madrid, occhi puntati in Italia: “Enormemente promettente” | Assalto dietro l’angolo

Il club madrileno, dopo il ritorno di Brahim Diaz dal Milan, continua a tenere d’occhio il campionato nostrano per altri affari.

La stagione del Real Madrid, fino a questo momento, è partita decisamente con un doppio, a tutti gli effetti opposto, lato della medaglia. Convincente in campo con il primo posto in solitaria nella Liga, il punteggio pieno e i quattro successi su quattro partite. Sfortunato per quel che riguarda i guai muscolari e gli infortuni.

Hanno subito stop gravi e alquanto preoccupanti, infatti, il portiere Courtois che salterà tutta la stagione e ha costretto il Real Madrid a tornare sul mercato e ad acquistare lo spagnolo Kepa, il difensore brasiliano Militato, la stella della squadra Vinicius Junior ed il giovanissimo Arda Guler, nuovo fenomeno del calcio mondiale, strappato in estate alla folta concorrenza.

Oltre a loro sono alle prese con problemi muscolari anche Ceballos e il terzino Mendy. Una lunga lista di infortunati che costringe Carletto Ancelotti, alla sua ultima stagione sulla panchina del Madrid prima di prendere in mano la Nazionale brasiliana, a dover fare a meno della spina dorsale della squadra.

Oltre al centrocampo stellare, vero e proprio punto di forza del Real Madrid, in questo inizio stagione ha letteralmente fatto la differenza anche Jude Bellingham, stella inglese classe 2003 che in estate è passato dal Borussia Dortmund alle Merengues per oltre 100 milioni di euro. 5 gol in 4 partite e la consapevolezza di avere a disposizione uno che, da qui ai prossimi 20 anni, dominerà la scena internazionale insieme ai vari Mbappè, Haaland, Pedri e Musiala.

Real, troppi assenti. Si torna sul mercato?

I tanti assenti per infortunio in casa Real Madrid, però, fanno riflettere e potrebbero convincere la dirigenza anche a tornare sul mercato per far fronte a questa emergenza. Ora, però, l’unico modo per fermare l’emorragia sarebbe quello di andare a pescare dalla lunga lista di svincolati. L’altra opzione è quella di attendere gennaio e la sessione invernale di calciomercato.

Per il futuro prossimo, intanto, il Real guarda in Italia e tiene d’occhio la crescita del laziale Gila. Il difensore spagnolo fin qui quest’anno non è stato ancora mai impiegato da Sarri, ma l’anno scorso, sia in coppa, sia in campionato, si era lasciato apprezzare dal tecnico della Lazio.

Real Madrid, occhi su un talento del nostro campionato

Sarri lo stima così tanto che in estate, lo stesso allenatore toscano, si è opposto alla sua cessione, nonostante il talento ancora acerbo. I Blancos, da cui è arrivato l’anno scorso per 5 milioni di euro, hanno mantenuto una sorta di corsia preferenziale con la Lazio per il suo cartellino. Non c’è un vero diritto di recompra, ma alle Merengues spetterà il 50% dei diritti su una futura rivendita.

Il Real, inoltre, ha comunque mantenuto un diritto di prelazione per un ipotetico riacquisto del classe 2000. Un’opzione che a Madrid, secondo i media spagnoli, starebbero tenendo in considerazione per il prossimo futuro, reputando il talento di Gila come “enormemente promettente”.