Real Madrid-Atalanta, 16-03-2021, ritorno ottavi di finale UEFA Champions League

Il Martedì di Coppa propone un altro appuntamento con la storia.

Il 16-03-2021, ore 21, allo “Estadio Alfredo Di Stefano” dello storico campo di allenamento di Valdebebas, il Real Madrid di Zinedine Zidane ospita l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League.

Sfida inedita in terra spagnola.

Orobici chiamati all’impresa dopo aver perso seppur di misura e nel finale la gara di andata al “Gewiss Stadium” di Bergamo.

Dopo quella sconfitta la Dea ha ottenuto 3 vittorie nelle successive 4 gare, perdendo solo contro l’Inter capolista, di nuovo di misura e anche sfortunatamente e immeritatamente.

Blancos reduci da ben 8 gare utili consecutive, filotto inaugurato dopo l’ultima sconfitta, in casa contro il Levante.

Real prova a tenersi ancorato ai primi posti della classifica, lottando contro gli eterni rivali del Barcelona che gli stanno appiccicati nella corsa alla vetta occupata dall’Atletico Madrid.

Pronostico e migliori quote Real Madrid-Atalanta.

Sulla carta non sembrerebbe esserci partita.

Due squadre e due società con storia, tradizione, blasoni decisamente opposti.

La storia del Real è ben nota. Quella internazionale della Dea è praticamente nella sua fase embrionale.

Bisogna ricordare che gli orobici sono soltanto alla seconda partecipazione alla UEFA Champions League della loro storia.

Tuttavia, molto banalmente, sul campo non va mica la storia.

E’ vero che i Blancos sono in ripresa e in serie positiva da più di un mese.

E come detto la Dea è chiamata a vincere in casa del Real con almeno 2 gol di scarto, o anche con un solo gol di scarto ma segnandone comunque almeno due.

Insomma, in un modo o nell’altro, gli orobici devono per forza segnare 2 gol, quantomeno per qualificarsi ai quarti evitando i tempi supplementari.

Impresa che anche i bookmakers trovano assai complicata.

Snai quota il segno 1 a 2.05 e il segno 2 a 3.35.

Tuttavia vediamo che, oltre alla differenza di quote, risalta anche che la quota per la vittoria del Real è abbastanza elevata.

Segno che un potenziale equilibrio fra le due ci può essere.

Il tasso tecnico è buono da ambo le parti, anche se quello dei Blancos è un tantino superiore, almeno sulla carta.

Si consideri inoltre la differenza di esperienza internazionale, piuttosto netta, fra le due rose, fattore decisamente determinante.

Tuttavia la Dea ha tante frecce alla sua faretra.

La tenacia che contraddistingue il gruppo, il potenziale offensivo enorme, anche superiore a quello del Real.

I numeri parlano chiaro: Blancos autori di 47 gol in 27 partite nella Liga, campionato nel quale notoriamente si segna tanto, mentre la Dea, in Serie A, campionato noto per maggior difensivismo rispetto a quello spagnolo, ne ha messi a segno ben 63 !

Altro fattore potenzialmente chiave: il moto d’orgoglio che potrà spingere la Dea a tentare l’impresa.

GG a 1.55, Un3.5 a 1.40, per chi crede nell’impresa, la vittoria della Dea con un solo gol di scarto è data a 4.75, sempre quote Snai.

Probabili formazione Real Madrid-Atalanta

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Valverde, Modrić; Isco, Benzema, Asensio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pessina, Gosens; Pasalic: Muriel, Zapata

Precedenti e statistiche.

Come anticipato è naturalmente la prima volta per la Dea in casa del Real.

In quanto la gara di andata, lo scorso 24 Febbraio, è stato il primo precedente in assoluto.

Orobici incapaci di reagire e Real che a 4 dal 90′ ha trovato il colpo vincente con il piazzato dalla distanza di Ferland Mendy.

Entrambe hanno tradizioni favorevoli contro avversarie delle rispettive nazioni.

Il Real ha vinto le ultime 4 sfide contro club italiani, equamente suddivise fra casa e trasferta.

I Blancos hanno affrontato un’italiana proprio in questa Champions, nella fase a gironi.

E curiosamente proprio un’altra nerazzurra, la più celebre, l’Inter di Antonio Conte.

Lo scorso 3 Novembre 2020 l‘ultima volta che il Real ha ospitato un’italiana, vittorie 3-2 contro la squadra capolista in Serie A.

Dopo il tremendo uno-due con reti di Karim Benzema e Sergio Ramos, Inter che aveva momentaneamente rimontato con reti di Lautaro Martinez e Ivan Perisic.

Prima della beffa nel finale, a 10′ dal 90′, con Rodrygo.

Dea che dal canto suo ha affrontato solo una spagnola nella sua storia prima del Real.

Il Valencia, curiosamente sempre agli ottavi di finale della Champions, naturalmente della scorsa edizione.

Orobici che han segnato ben 8 gol complessivi agli spagnoli, equamente suddivisi fra le due sfide.

L’unica trasferta spagnola nella storia dell’Atalanta risale appunto al return match degli ottavi della scorsa edizione.

Il 10 Marzo 2020, in pieno lockdown, Josip Ilicic si prese la scena al Mestalla, realizzando tutte e 4 le reti orobiche nel 3-4 finale.

Record ad oggi imbattuto: primo giocatore a segnare un poker in una trasferta in una fase ad eliminazione diretta della Champions.

L’ultima sconfitta subita contro un’italiana dai Blancos è accaduta proprio in casa, quasi 3 anni fà.

L’11 Aprile 2018, ritorno quarti di finale di Champions League, la bella per quanto tristemente inutile vittoria della Juve di Max Allegri.

Dopo lo 0-3 dell’andata, bianconeri – in divisa gialloblu da trasferta per l’occasione, avevano addirittura pareggiato i conti, con doppietta di Mario Mandzukic e gol di Blaise Matuidi.

Prima di un finale da brividi, con il calcio di rigore assegnato dall’arbitro inglese Oliver in pieno recupero, realizzato da Cristiano Ronaldo, che scatenò l’ira di Gigi Buffon, espulso per proteste, e che nel post-partita darà all’arbitro del bidone dell’immondizia al posto del cuore…

Real come anticipato reduce da ben 8 gare utili di fila in stagione, 6 vittorie – inclusa la gara di andata – e 2 pari – incluso l’1-1 nel Clasico.

Nell’ultimo impegno stagionale, Madrid vincente 2-1 casalingo contro l’Elche quartultimo in classifica.

Deciso tutto praticamente nell’ultima mezz’ora di gioco con i tenaci ospiti addirittura in vantaggio al 61′ con il colpo di testa vincente di Dani Calvo su calcio d’angolo.

Rimonta Blancos affidata alla doppietta di un Karim Benzema vera arma in più di questa squadra, in gol al 73′ a sua volta di testa su splendido suggerimento dalla sinistra di Luka Modric e al 1′ di recupero con gran sinistro di controbalzo dal limite dell’area di rigore.

Dea che dopo la immeritata sconfitta in casa della capolista Inter ha ripreso il cammino in campionato con vista Champions con una bella vittoria 3-1 sullo Spezia di Vincenzo Italiano.

Deciso tutto nella ripresa, con la grande doppietta di Mario Pasalic intervallata dal raddoppio del solito Muriel, ormai bomber stagionale con 19 gol, 16 dei quali in campionato, poi chiuse le marcature il grande ex di turno Roberto Piccoli, svezzato nel vivaio orobico.

