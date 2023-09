Ranieri fa il ‘miracolo’: “È bastata la sua chiamata” | Soltanto lui poteva riuscirci

L’ex tecnico di Leicester e Roma è stato fondamentale per un’operazione che aiuterà la sua squadra in questo campionato.

Claudio Ranieri nella sua lunga carriera da allenatore è riuscito a compiere grandi imprese, ottenere risultati importanti, vittorie miracolose ed è soprattutto rimasto nel cuore di tutti le piazze in cui allenato e quasi di tutti i calciatori che hanno avuto a che fare con lui.

Sarà ricordata per l’eternità ed è entrata nella storia di questo sport, forse come l’impresa più grande mai compiuta da una squadra di calcio, la vittoria in Premier League con il Leicester. Un risultato davvero incredibile che nel 2016 ha fatto riscrivere pagine su pagine di narrativa sul mondo del pallone.

Dopo qualche esperienza non indimenticabile, però, si pensava che Ranieri potesse concludere la sua straordinaria carriera. Poi, però, è arrivata la sua amata Cagliari. Il ritorno in Sardegna per Claudio è coinciso con un’altra impresa clamorosa. Prende la squadra fuori dalla zona playoff, subentra a Fabio Liverani e la porta addirittura in Serie A, grazie al gol al 91′ di Pavoletti al San Nicola di Bari nella finale di ritorno dei playoff.

Questa impresa, ma non solo, lo ha fatto diventare il vero e proprio Re di Cagliari e nelle ultime ore ha ricevuto la cittadinanza onoraria del capoluogo dell’Isola. Riconoscimento ora ufficiale dopo la delibera unanime del Consiglio Comunale della città.

Ranieri, le difficoltà di inizio stagione

Ora, però, Claudio Ranieri non ha troppo tempo di sedersi sugli allori e godersi il seppur meritato riconoscimento. C’è una stagione da proseguire, ma soprattutto una squadra da salvare. Il suo Cagliari, infatti, non ha cominciato benissimo il campionato e si trova al penultimo posto in classifica con un solo punto conquistato in tre partite.

Dopo il buon pareggio in casa del Torino all’esordio, infatti, per i rossoblù sono arrivate due sconfitte: quella netta casalinga contro l’Inter e quella in casa del Bologna, nonostante il vantaggio iniziale di Luvumbo. La stagione è ancora lunga, ma il tecnico romano dovrà trovare al più presto la chiave per far rendere al meglio la squadra.

Ranieri, ecco come ci è riuscito

La società gli ha dato una mano e, dopo gli infortuni di Lapadula e Pavoletti, ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, dal Monza, Andrea Petagna. Durante la conferenza stampa di presentazione, il bomber ex SPAL e Napoli ha parlato anche di quanto sia stato fondamentale Claudio Ranieri nella sua scelta.

Queste le sue parole sul suo nuovo tecnico: “Mi ha voluto fortemente, è bastata una telefonata di Ranieri. Spero di fare qualche goal in più rispetto allo scorso anno. Sono arrivato da poco. Cagliari è una scelta importante, sono felice di essere qui. Mi auguro di poter fare bene qui e magari poter tornare in nazionale. Quando sono venuto qui da avversario è sempre stato bellissimo. Tanti tifosi appassionati che non potranno che darci una mano ad ottenere il nostro obiettivo”.