Le parole del procuratore Raiola sui rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma. Tutti e due i calciatori possono ottenere il rinnovo con il Milan.

Lo ha detto, senza giri di parole, Raiola durante un’intervista rilasciata a Tuttosport. Ci sono le basi per proseguire ancora queste collaborazioni. Le sue parole sono qui di seguito riportate:

“Ibrahimovic al Milan anche nella prossima stagione? Sì, assolutamente sì. Perché Zlatan sta bene. Ha dimostrato di saper fare ancora la differenza e non ha intenzione di smettere. Maldini lo ha detto più volte. Il club vuole prolungare il rapporto con il campione svedese, il quale valuterà la proposta per poi prendere una decisione. Senza fretta. Se rinnova a gennaio con il Milan? Può essere, ma se non ci dovesse essere chiarezza già in inverno sul futuro di Zlatan saremmo comunque tranquilli. Uno come Ibra non ha paura di nulla. Se lo segui, è uno che ti porta a casa anche dalla guerra”.