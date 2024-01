“Racconta solo bugie”: Giuntoli l’ha fatta grossa | Terremoto a fine partita

Mentre Giuntoli tenta un colpo a sorpresa nel mercato invernale, arriva un pesante j’accuse nei confronti del direttore sportivo juventino.

Ha alzato l’ultima Champions del Liverpool da capitano. Forse ha lasciato troppo presto Anfield Road, attirato dai petroldollari arabi. Esperienza da dimenticare quella di Jordan Henderson nella Saudi Pro League.

Il centrocampista di Sunderland, classe 1990, ha già fatto sapere di voler andar via dall’Al-Ettifaq allenato da Steven Gerrard, almeno per ora vista la panchina traballante dove è seduto l’altro ex capitano dei Red.

Gerrard per ora rimane, nonostante sia a rischio esonero. Jordan Henderson no. L’ha detto a chiare lettere. Ma, mentre la stampa inglese, ipotizzava il suo ritorno ad Anfield Road, ecco i rumors che non ti aspetti.

Cristiano Giuntoli avrebbe pensato proprio a al centrocampista inglese vice campione d’Europa nella finale di Wembley persa contro l’Italia di Roberto Mancini. Il direttore sportivo bianconero si è messo in moto e avrebbe già parlato con Henderson. Ovviamente la Juventus spinge per avviare un’operazione in prestito mentre l’inglese è aperto sì alla soluzione a titolo temporaneo, ma per diciotto mesi.

Non solo calciomercato

Se da una parte Cristiano Giuntoli si sta muovendo all’attacco di un mercato che vede al vaglio di tanti profili per la Juventus, a parte Tiago Djalò la cui trattativa sembra in via di definizione, dall’altra il nuovo diesse della Signora deve difendersi.

Tra il serio e il faceto Ivan Zazzaroni ha punzecchiato il direttore sportivo della Juventus, dagli studi di Mediaset, dove ha ribadito, tra lo stupore generale, che è ancora convinto che sarà l’ultimo anno di Allegri sulla panchina del contendere. “Lo sto dicendo da tempo e lo confermo sono certo di questa cosa. Poi Max è uno che cambia sempre idea anche se io – rintuzza – resto fermo su questa posizione”.

L’oggetto del contendere

A mo’ di battuta, Ivan Zazzaroni ha preso di mira Cristiano Giuntoli: “Conosco Giuntoli da un po’ di anni, racconta solo bugie sul mercato”. L’oggetto del contendere è Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese, cercato dal Milan, questa estate praticamente preso dall’Inter prima di quel clamoroso dietrofront e ora in trattativa con il Napoli.

“Dirà che non conosce il papà di Samardzic…”. Sì perché su Samardzic potrebbe esserci anche la Juventus, che non prenderebbe il gioiello tedesco naturalizzato serbo, classe 2002, nella finestra di mercato invernale, ma direttamente a giugno. In molti sono convinti che il rallentamento dell’affare tra Napoli e Udinese sia proprio a causa del forte interessamento della Signora.