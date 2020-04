Juventus sempre favorita per la prossima stagione secondo i bookmakers

E’ ormai passato più di un mese da quando è stato interrotto il campionato ed ancora non si vede la luce in fondo al tunnel. Non si riesce a capire se la Serie A 2019-20 potrà avere l’esito finale. La Juventus, però, ha sempre i favori dei pronostici anche per il prossimo anno.

Immagini di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Fonte: Cristiano Ronaldo Wikipedia

Di certo la Lega, assieme anche all’UEFA e alla FIFA, sta facendo di tutto per voler portare a termine la competizione. In gioco ci sono tantissimi soldi, la terza industria del Paese quanto a ricavi sta subendo perdite importantissime.

I bookmakers stanno comunque pensando alla prossima stagione. Gli analisti di ‘Planetwin365‘ si sono messi al lavoro per studiare le quote dell’annata 2020-21. Quello che è emerso, nel periodo tra gennaio e marzo, vede sempre la Juventus tra le squadre più accreditate per il successo finale.

I bianconeri hanno avuto un totale di 23% di scommesse. Quindi il prossimo anno al via vedrà ancora una volta i torinesi come favoriti numeri uno. Le quote finali si posizionano attorno all’ 1,57, mentre subito dietro a loro c’è l’Inter, stimata a 3,90.

In terza posizione c’è la Lazio di Simone Inzaghi, con una quota pari a 7,00. Quest’ultima è decisamente più alta rispetto a quella di 3.40 data nell’ultima giornata di questa stagione.

Vedremo se ci sarà il famoso ribaltone al vertice, oppure si proseguirà lo stesso trend degli ultimi otto anni. Dai pronostici sembra presagire tutto come prima.

