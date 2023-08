Questo è troppo: Marotta e Ausilio hanno detto no | Dopo Lukaku altro rifiuto pesantissimo

Il mercato sostenibile non ha portato solo benefici, dal caso Lukaku in poi solo delusioni per l’Inter: altro rifiuto.

Sembrava l’unico club ad aver superato tutti gli ostacoli di un mercato sostenibile, soprattutto perché l’Inter aveva una rosa che permetteva di vendere e poi comprare. Inizio rock: via Dzeko e dentro Thuram, via Brozovic ed ecco Davide Frattesi, il top player desiderato da tutti. E ancora.

Via Onana, al suo posto Sommer. Poi, quando tutto sembrava in discesa, il fulmine a ciel sereno: l’Inter scopre che Lukaku già prima della finale di Champions League persa tra mille rimpianti aveva flirtato con Milan e Juve. Da lì in poi, solo delusione.

Inter vicinissima ad Alvaro Morata, ma niente da fare: i Colchoneros fanno muro, l’Inter non ha la forza economica per reggere le richieste dei Materassai di Madrid. Marotta e Ausilio, allora, virano su Gianluca Scamacca, anche perché la Roma ha lo stesso problema della Beneamata, deve cedere prima di acquistare. Ma tra i due litiganti, il terzo gode: arriva l’Atalanta e in un amen mette tutti d’accordo.

Come se non bastasse, Lazar Samardzic non è ancora un giocatore dell’Inter, nonostante un lungo vertice appena concluso in Viale della Liberazione e nonostante le visite mediche superate a Milano.

Clamoroso stallo

Adesso davanti ai nerazzurri e all’entourage del 21enne centrocampista serbo-tedesco un paio di giorni di riflessione che porteranno o al lieto fine o, nel caso, a una rottura che sembrava imprevedibile, visti gli accordi.

Sarà decisivo, a quanto pare, la strategia del papà del centrocampista dell’Udinese, che ha preso l’eredità di Rafaela Pimenta (ex agente) ma che ha cambiato l’accordo, facendo irrigidire il club nerazzurro. Samardzic, comunque resta a Milano per capire l’evolversi della situazione. Nel frattempo è in stand-by anche la trattativa che dovrebbe portare Giovanni Fabbian all’Udinese, che al momento si è slegata da quella per Samardzic.

Chiusura totale

Chi difficilmente verrà all’Inter è Folarin Balogun. Secondo le ultime novità di Sportitalia, infatti, il club nerazzurro ha deciso di chiamarsi fuori dalla corsa per il giocatore statunitense dell’Arsenal, avvisando delle proprie intenzioni sia il club che l’entourage del giocatore.

Così non resta che Mehdi Taremi, al netto di nuovi nomi, visto che per Marko Arnautovic è sempre più complessa. Alle frasi di Marco Di Vaio, è arrivata la totale chiusura anche da parte di Giovanni Sartori: l’attaccante della nazionale austriaca è da considerarsi incedibile.