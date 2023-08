Questa volta risponde: proposta scritta all’agente di Sergio Ramos | La Serie A pronta ad impazzire

Lasciata la polveriera PSG, Sergio Ramos non ha sciolto le riserve sul suo futuro. Tra le possibilità anche la Serie A.

A differenza di molti big del Paris Saint Germain che sono scappati da Parigi, o stando provando a farlo, quella di Sergio Ramos è una storia terminata all’ombra della Tour, nel giorno in cui gli è scaduto il contratto, non rinnovato.

Si era parlato di un ritorno in Spagna a inizio mercato, non in quel Real Madrid di cui è stato il Gran Capo, ma nel Siviglia, la squadra che lo ha lanciato. Ipotesi certamente suggestiva, alla quale però non c’è stato nessun seguito.

Il suo nome era finito nell’agenda delle arabe che stanno facendo incetta di campioni per dar vita al nuovo Eldorado del calcio: la Saudi Pro League. C’era la possibilità che il difensore spagnolo potesse giocare nuovamente con Cristiano Ronaldo, stavolta all’Al-Nassr. Ipotesi ancora percorribile, anche se il clamore sembra sopito, compreso quell’Al-Hilal che ha preso Milinkovic Savic.

Perfino il Galatasaray avrebbe fatto un sondaggio per portare Sergio Ramos a Istanbul, quindi nel campionato turco. Sì, si può fare anche se le chance non sembrano poi così alte.

A come America

Un’altra pista, attualmente bloccata, potrebbe ricongiungere Sergio Ramos a Leo Messi, negli Stati Uniti con l’Inter Miami, sebbene siano forti i rumor di un’altra America, quella del Sud.

Il cuore dell’iberico dice Boca Juniors, una squadra per cui l’ex Furia Rossa ha sempre avuto un debole, più del River Plate degli amici Higuain e Saviola. La Bombonera uno stadio che l’ha affascinato: le indiscrezioni del periodico AS danno Ramos molto tentato dall’esperienza con gli xeneizes. E poi?

Una possibilità che cresce silenziosamente

E poi c’è l’Italia, che non lo avrebbe lasciato del tutto indifferente. Non tanto quell’Inter di cui si parlava agli albori della sessione estiva di calciomercato, quanto più il Napoli.

L’idea nasce dal fatto che i campioni d’Italia hanno vagliato tantissime ipotesi per il dopo Kim (ora al Bayern) senza però trovare, almeno finora, una soluzione che aggradi Dela e Rudi Garcia. Da qui la pazza idea di Sergio Ramos: una possibilità che cresce silenziosamente, un pieno di esperienza in Champions per gli azzurri, un colpo a parametro zero. Certo, l’affare resta complicatissimo: sia perché Sergio Ramos dovrebbe abbassarsi notevolmente l’ingaggio, sia perché al Napoli piace ma non tanto da sferrare il colpo decisivo, anche se nel mercato di questa sessione nulla è impossibile.