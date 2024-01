“Questa è casa mia, resto qui”: Inzaghi ci resta malissimo | Ha strappato il contratto con l’Inter

Buchanan a parte, non comincia nel migliore dei modi la sessione di gennaio di mercato. I problemi di Zhang e il primo no.

La tripla operazione di mercato, i rinnovi di Dimarco, Darmian e Mkhitaryan (tutti e tre usufruiranno del Decreto Crescita) lasciava presagire ben altra partenza per l’Inter in questa sessione invernale di calciomercato. A quanto pare non è così.

Innanzitutto il prestito prestito Oaktree, in scadenza quest’anno: Zhang non ha la forza economica per saldarlo, ma se non lo rifinanzieranno saranno guai. Zazzaroni, attraverso i microfoni di Radio Deejay, non ha dubbi ed è convinto che non ci sarà nessun rifinanziamento: se fosse così Zhang sarebbe costretto a vendere.

Vero è che per Tajon Buchanan è praticamente fatta, per l’erede di Cuadrado si aspetta soltanto l’arrivo a Milano, le rituali visite mediche e l’annuncio ufficiale. Ma l’acquisizione delle prestazioni del nazionale canadese del Club Brugge potrebbe essere l’apripista per la cessione di Dumfries, confermata anche da Gazzetta dello Sport.

Tanti gli indizi che vanno in questa direzione: innanzitutto i problemi di rinnovo, l’olandese ha già rifiutato una prima offerta nerazzurra. Adesso che non si può più contare sul Decreto Crescita sarà inoltre complicato arrivare a un accordo.

Dumfries via a gennaio?

Se dovesse arrivare un’offerta importante, Denzel Dumfries non aspetterà certo il 2025 e potrebbe andare via proprio a giugno. Fin qui, nessuna grossa novità. Ma sempre secondo Gazzetta dello Sport, non si esclude che se tale offerta dovesse arrivare a gennaio, l’Inter potrebbe pensare di cederlo. Con tutto ciò che ne consegue.

A quel punto il mercato dell’Inter non potrebbe fermarsi soltanto a Buchanan, visto che le corsie esterne sono utilizzatissime da Simone Inzaghi. Buchanan arriva per sopperire all’assenza di Cuadrado (operato per tendinite), a quel punto Marotta dovrebbe cercare l’erede di Dumfries. E non si può escludere che lo stia già cercando.

Niente da fare: rinnova col West Ham

Chi non può arrivare è Tomas Soucek, 28 enne centrocampista del West Ham, nel mirino del club nerazzurro proprio per la sua posizione di parametro zero. Ma il nazionale ceco non è più in scadenza, ha rinnovato con gli Hammers fino al 2027.

“Sono molto felice di aver firmato il nuovo contratto e davvero orgoglioso di continuare la mia carriera qui – dice Soucek – sono passati quattro anni dal mio arrivo, mi sono goduto ogni momento. Il West Ham è casa mia, l’affetto dei tifosi e la fiducia del mister hanno recitato un ruolo determinante per il mio rinnovo”. Arrivederci Italia. Arrivederci Inter.