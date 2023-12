“Quello che sta succedendo è molto strano”: mistero Zielinski | Telefonata illegale

Il Napoli in ansia due volte per Piotr Zielinski. L’infortunio del Bernabeu ma soprattutto un rinnovo di contratto che non arriva.

Quando è uscito dal Santiago Bernabeu, il Napoli stava pareggiando 2-2 ed era anche qualificato aritmeticamente per gli ottavi di finale di Champions League, visto che Union Berlin-Sporting Braga, l’altra sfida del raggruppamento, era sull’1-1.

Il colpo subito da Rudiger lo ha costretto a uscire anzitempo da un incontro che il Napoli ha perso più per demeriti suoi (vedi l’erroraccio di Meret sulla conclusione bella ma non poi così potente di Nico Paz) che per meriti di un Real Madrid con la rosa ridotta ai minimi termini, senza Courtois e Kepa, Eder Militao e Modric, Camavinga e Vinicius Jr. Volendo anche Arda Guler.

Zielinski ha un problema alla coscia destra da valutare. “Sono abbastanza bene, ho preso una botta anche se la coscia mi fa male” ha spiegato il centrocampista polacco, la cui presenza è da valutare in vista del clou contro l’Inter, in programma domenica 3 dicembre 2024.

La sensazione, comunque, è che Zielinski possa recuperare per una sfida cruciale, almeno per la squadra di Mazzarri, in forte ritardo dalla capolista nerazzurra, anche se su Zielinski sono altre le notizie che si attendono.

No news no good news

Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e mai come in questo periodo spuntano squadre pronte a prenderlo. Perché? Semplice: il rinnovo non arriva, ma soprattutto non ci sono notizie al riguardo. In teoria dovrebbe essere una cosa buona, del tipo: no news, good news. In realtà si stanno muovendo tante squadre, il che vuol dire che, insieme ai silenzi di Dela, c’è qualcosa che non va, oppure è cambiato.

La prima a rifarsi viva è stata la Lazio di Sarri, con l’allenatore biancoceleste che lo riabbraccerebbe molto volentieri dopo l’esperienza all’Empoli. Un po’ come Cristiano Giuntoli, che un pensierino a portarlo da lui nella Torino juventina, lo sta facendo.

Altre pretendenti a Zielinski

Marotta è il re dei colpi a parametro zero e sta studiando il mondo per proporgli un’offerta importante con l’ambizione propria di chi vuole vincere tutto, nel presente ma anche in un immediato futuro. Si sarebbe fatta viva perfino la Roma.

Mauro Meluso ostenta fiducia e ottimismo. Beato lui: “Stiamo parlando del rinnovo con il giocatore già da tempo e lui vuole rimanere – ha spiegato il direttore sportivo degli azzurri a Sky Sport – fare un accordo oggi con chi è in scadenza nel 2024 è contro le regole”. Ma i pre-accordi e le parole date, potrebbero avere un peso specifico non indifferente.